Η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής σε ιστορικό τόπο λατρείας στην Κόρδοβα —ο οποίος περιλαμβάνει ισλαμικό τέμενος και καθεδρικό ναό— τέθηκε υπό έλεγχο, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης. Ο ίδιος τόνισε ότι το μνημείο, ενταγμένο στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, διασώθηκε πλήρως.

«Ευτυχώς, η άμεση και έξοχη αντίδραση της πυροσβεστικής στην Κόρδοβα απέτρεψε την καταστροφή. Η φωτιά έχει πλέον σβήσει» και «απόψε, ομάδες πυροσβεστών και της τοπικής αστυνομίας θα παραμείνουν επιτόπου για την πρόληψη του κινδύνου» να υπάρξει αναζωπύρωσή της, τόνισε ο Χοσέ Μαρία Βεγίδο μέσω X.

Gracias presidente. Afortunadamente las llamas ya están extinguidas gracias a la rápida actuación de los Bomberos de #CordobaEsp que está noche se quedarán vigilando la zona para evitar riesgos https://t.co/rp2fxBHpxt — José Maria Bellido (@jmbellidoroche) August 8, 2025

Το ABC αναφέρει ότι η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 21:00 τοπική ώρα (ίδια ώρα και στην Ελλάδα), όταν πήρε φωτιά ένα μηχάνημα καθαρισμού.

Το τζαμί–καθεδρικός ναός της Κόρδοβας αποτελεί αριστούργημα αρχιτεκτονικής, χτισμένο από τους Ομεϋάδες εμίρηδες και χαλίφηδες μεταξύ του 8ου και του 10ου αιώνα.

Se me está hundiendo el corazón viendo esto. Que logren apagarlo pronto y los daños sean lo más mínimos posibles. La Mezquita de Córdoba tiene un valor histórico-cultural incalculable. Me duele el alma ver esto. #MezquitaDeCordoba #Cordoba pic.twitter.com/RB4CUvoNPA — SEBTalkReacts (@SebTalkReacts) August 8, 2025

Η αρχική του κατασκευή ξεκίνησε τον 8ο αιώνα, επί εμιράτου του Αμπντ ελ-Ραχμάν Α΄, πάνω στα θεμέλια ενός παλαιού χριστιανικού ναού. Στη συνέχεια, επεκτάθηκε σε διαδοχικές φάσεις για περίπου τέσσερις αιώνες.

Μετά την κατάληψη της πόλης από τους Χριστιανούς το 1236, μετατράπηκε σε καθεδρικό ναό και απέκτησε καθολικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, όπως το εντυπωσιακό κεντρικό παρεκκλήσι που προστέθηκε τον 16ο αιώνα.