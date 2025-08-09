Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε πως η συνάντηση μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και της Ρωσίας, θα λάβει χώρα την Παρασκευή 15 Αυγούστου στην Αλάσκα. Η επιλογή αυτής της ημερομηνίας χαρακτηρίστηκε ως «αρκετά λογική» από πλευράς του Ρεπουμπλικάνου, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS, επικαλούμενο τον Γιούρι Ουσακόφ, σύμβουλο του Ρώσου προέδρου. .

Ακόμη, το Κρεμλίνο έκανε γνωστό πως προσκάλεσε τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ να επισκεφθεί τη Ρωσία μετά τη σύνοδο στην Αλάσκα.

Τη συνάντηση ανακοίνωσε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω ανάρτησης του στο Truth Social.