Ο Εντ Λάβλι από το Χάμπτον του Κονέκτικατ δήλωσε στο ABC News ότι εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία για να βγει στη θάλασσα και να ψαρέψει καρχαρίες. Ο 46χρονος ιδιοκτήτης εταιρείας γυψοσανίδων ανέφερε πως μια τυπική εξόρμηση για ψάρεμα καρχαριών ξεκινάει «ήσυχα και ήρεμα», όπου τοποθετεί «μπαλόνια που λειτουργούν σαν φουσκωτό για να κρατήσουν το δόλωμα στο βάθος που χρειάζεται». Το ψάρεμα της περασμένης εβδομάδας ξεκίνησε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, αλλά το εντυπωσιακό ήταν πως ο Λάβλι κατάφερε να πιάσει έναν καρχαρία 317 κιλών, ο οποίος ενδέχεται να σπάσει το ρεκόρ για τον μεγαλύτερο που έχει πιαστεί στα νερά του Κονέκτικατ. «Δεν μπορώ ακόμη να πιστέψω ότι το κάναμε αυτό», δήλωσε ο Λάβλι στο ABC News.

Αυτή η γιγάντια ψαριά, που ο ίδιος περιέγραψε ως «τέρας», συνέβη το απόγευμα της 30ής Ιουλίου έξω από τις ακτές του Στόνινγκτον, στο Κονέκτικατ. Πέρυσι, ο Λάβλι είχε πιάσει 19 καρχαρίες, αλλά «ποτέ δεν είχε δει» έναν καρχαρία Θρέσερ, με μακριά ουρά, τόσο μεγάλο στη ζωή του, όπως είπε. Όταν βρισκόταν στη θάλασσα εκείνη την ημέρα, είπε ότι είχαν καλύψει μεγάλη απόσταση με το σκάφος και αποφάσισαν να προχωρήσουν ακόμα ένα μίλι πιο πέρα. Μόλις έριξε το αγκίστρι, φώναξε στον φίλο του «Νιώθω κάτι», με τον καρχαρία να τραβάει αμέσως με δύναμη. «Από εκεί και πέρα ξεκίνησε ο αγώνας», περιέγραψε ο Λάβλι.

Δύο ώρες μετά την προσπάθεια να τραβήξουν τον καρχαρία, οι δύο άνδρες κατάφεραν να διακρίνουν το τεράστιο μέγεθός του, με τον Λάβλι να δηλώνει ότι έμεινε «άφωνος». «Ουάου, τι καρχαρίας είναι αυτός, είναι ο μεγαλύτερος που έχω δει ποτέ», σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή. Ο Λάβλι και ο φίλος του δούλεψαν πάνω από έξι ώρες για να φέρουν τον καρχαρία στο σκάφος και, όταν τα κατάφεραν, «έπεσαν κατάχαμα στο κατάστρωμα και άρχισαν να γελάνε σαν παιδιά, απλώς ξαπλωμένοι εκεί στο σκοτάδι με φακούς κεφαλής». Δεδομένου ότι το ψάρι ήταν μεγαλύτερο από 5 μέτρα μήκος, το σκάφος μήκους 4,8 μέτρων δεν χωρούσε τον καρχαρία, έτσι τον έδεσαν στο πλάι του σκάφους και έπλευσαν μέχρι την προβλήτα, όπως είπε ο Λάβλι. Με τη βοήθεια του γιου του και ενός τρέιλερ, κατάφεραν να μεταφέρουν τον καρχαρία και να φύγουν από την προβλήτα περίπου στη 1 τα ξημερώματα.

Κατά τη διάρκεια όλης της προσπάθειας, ο Λάβλι ανέφερε ότι αυτό που τον κράτησε ήταν η «ψυχική δύναμη». «Όταν παλεύαμε με το ψάρι πριν νυχτώσει, είπα στον φίλο μου: “Σκοτεινιάζει, δεν έχω φώτα, μήπως πρέπει να κόψουμε την πετονιά”. Εκείνος γύρισε και μου είπε: “Δεν κόβουμε την πετονιά, είμαστε μέσα μέχρι τέλους”. Βγάλαμε τους φακούς κεφαλής και συνεχίσαμε να παλεύουμε στο σκοτάδι μέχρι που το πιάσαμε. Ήταν τρελό, ήταν καταπληκτικό», περιέγραψε.

Τώρα, ο Λάβλι βρίσκεται σε επικοινωνία με την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) για να διαπιστωθεί αν το ψάρεμά του θα σπάσει το ρεκόρ. Εκπρόσωπος του Τμήματος Ενέργειας και Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κονέκτικατ επιβεβαίωσε επίσης στο ABC News ότι η επίδοση αυτή εξετάζεται για το Τρόπαιο Θαλάσσιου Ψαριού.

Εντωμεταξύ, το κρέας του καρχαρία έχει κοπεί, φιλεταριστεί και τοποθετηθεί σε ψυγεία, για να μοιραστεί σε φίλους και στην οικογένεια, όπως ανέφερε η σύζυγός του Λάβλι, Σίνθια, στο ABC News. Η συμβουλή του Λάβλι σε όσους επιθυμούν να δοκιμάσουν κάτι αντίστοιχο; «Βγείτε έξω και προσπαθήστε το». Όταν ρωτήθηκε αν θα ήθελε να ξεπεράσει αυτό το ρεκόρ, ο Λάβλι απάντησε: «Απολύτως όχι. Αν ξαναπέσει κάτι τόσο μεγάλο στην πετονιά, θα την κόψω», είπε στο ABC News.