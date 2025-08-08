Ο Τζιμ Λόβελ, ο θρυλικός αστροναύτης της NASA και κυβερνήτης της ιστορικής αποστολής «Απόλλων 13», πέθανε σε ηλικία 97 ετών, όπως ανακοίνωσε η αμερικανική διαστημική υπηρεσία.

Ο Λόβελ ήταν επικεφαλής της αποστολής που είχε ως στόχο την προσσελήνωση, όμως τον Απρίλιο του 1970 μια έκρηξη εν πτήσει μετέτρεψε την εξερεύνηση σε αγώνα επιβίωσης. Χάρη στην ψυχραιμία και την αποφασιστικότητά του, το πλήρωμα κατάφερε να μπει σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη και να επιστρέψει με ασφάλεια στη Γη, γράφοντας μία από τις πιο εμβληματικές σελίδες στην ιστορία της διαστημικής εξερεύνησης.

«Η NASA εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του κυβερνήτη Τζιμ Λόβελ, του οποίου η ζωή και το έργο ενέπνευσαν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο», ανέφερε η υπηρεσία, τιμώντας τον «ακλόνητο χαρακτήρα και το θάρρος του» που συνέβαλαν καθοριστικά στο όραμα της κατάκτησης της Σελήνης.

Πηγή: ΑΠΕ