Εκλογές 2023: Όλοι οι υποψήφιοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής
Το σκεπτικό του Νίκου Ανδρουλάκη λίγο πριν τις κάλπες
Ένας συγκερασμός παλαιών στελεχών που σηματοδοτούν την επιστροφή στις ρίζες του ΠΑΣΟΚ και νέων σε ηλικία πολιτευτών καταγράφεται στα ψηφοδέλτια του κόμματος για τις εκλογές του 2023, ενώ άξιο μνείας είναι το γεγονός πως φιγουράρουν και αρκετές γυναίκες, πέραν της επιβαλλόμενης ποσόστωσης.
Χαρακτηριστικό είναι επίσης το γεγονός ότι τα ψηφοδέλτια έχουν ανανεωθεί σε ποσοστό άνω του 80%, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη να δίνει το δικό του στίγμα σχεδόν σε όλους τους μεγάλους νομούς της χώρας, καθώς γνωρίζει ή έχει πρωτογενείς πληροφορίες για πολλά από τα πρόσωπα που διεκδικούν μια θέση στις εκλογές της 21ης Μαΐου.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως η Χαριλάου Τρικούπη είχε καταρτίσει ένα μεγάλο μέρος της λίστας των υποψηφίων εδώ και αρκετό καιρό, ωστόσο η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της απογραφής από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και η αλλαγή του αριθμού των βουλευτικών εδρών σε μια σειρά από περιφέρειες, ανάγκασε την ηγεσία να προβεί στις απαιτούμενες διορθώσεις.
ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής: Όλοι οι υποψήφιοι βουλευτές για τις εκλογές 2023
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
- ΔΟΥΔΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΜΑΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
- ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΓΑΘΗ-ΡΟΖΑ
- ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
- ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
- ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΖΕΤΑ
- ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ – ΑΝΝΑ
- ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΣΑΡΓΚΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
- ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
- ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
- ΚΑΖΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
- ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ
- ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
- ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- AΓΓΕΛΙ∆ΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ)
- ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗ-ΜΟΥΚΡΙΩΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ (ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ)
- ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
- ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
- ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
- ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΠΗ
- ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
- ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΜΑΛΑΪ ΦΑΤΟΣ
- ΜΠΕΗ-ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΥ ΡΩΞΑΝΗ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
- ΣΚΑΝ∆ΑΛΙ∆ΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
- ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΚΕΛΛΥ
- ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Β1 ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
- ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ (ΜΙΛΕΝΑ)
- ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
- ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ∆ΟΡΥΦΟΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
- ΖΑΡΚΑ∆ΟΥΛΑ ΠΑΡΘΕΝΙΑ (ΡΕΝΙΑ)
- ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ)
- ΚΑΡΔΑΚΑΡΗ ΟΛΓΑ
- ΛΙΟΥΛΙΑ-ΣΙΣΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
- ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
- ΜΑΝΙΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ (ΞΕΝΟΣ)
- ΜΟΥΛΟΥ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
- ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ)
- ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
- ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
- ΠΑΤΙΛΗ ΑΡΓΥΡΩ
- ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- ΠΟΥΠΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΧΑΛΑΤΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ)
Β2 ∆ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
- ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΝΤΙΑ
- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
- ∆ΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
- ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
- ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
- ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
- ΠΑΤΡΑΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
- ΠΑΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
- ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Β3 ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
- ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
- ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
- ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
- ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ)
- ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
- ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
- ∆ΑΝΕΖΗ-ΛΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΙΣΥ)
- ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΝΑΣΙΚΑ ΖΩΗ
- ΞΕΚΑΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
- ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ (∆ΩΡΑ)
- ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ
- ΠΙΤΤΑ ΜΑΡΙΑ
- ΣΥΡΙΓΟΣ ΠΟΛΥ∆ΩΡΟΣ
- ΤΕΡΖΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
- ΧΡΗΣΤΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
- ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
- ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
- ΒΟΥΡΕΞΑΚΗ-ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
- ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
- ΚΑΤΣΑΦΑ∆ΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- ΚΟΥΚΟΥ∆ΑΚΗ ΜΑΡΑ,
- ΜΠΙΣΤΙΝΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
- ΣΠΑΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
- ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
- ΒΕΡΥΚΑΚΗ ΕΛΙΝΑ
- ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
- ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
- ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΣΟΛΩΝ – ΚΥΡΙΛΟΣ
- ΠΑΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
- ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
- ΣΑΛΑΛΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
- ΤΕΡΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
- ΤΖΕΦΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α’ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ)
- ΑΣΠΡΑ∆ΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ)
- ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
- ΖΩΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
- ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
- ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ
- ΚΟΚΚΟΤΑ ΕΡΣΗ-ΑΝΤΩΝΙΑ
- ΚΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΜΑΡΙΑ (ΒΙΒΙΚΑ)
- ΝΑΥΡΟΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
- ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΣΑΒΒΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
- ΣΜΕΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
- ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
- ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ
- ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Β’ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΑΚΑΜΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
- ΒΟΥΓΙΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΠΕΡΟΥΚΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
- ΣΤΑΜΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
- ΧΑΤΖΗΛΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- ΑΒΑΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΑΓΚΑΘΙ∆ΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ
- ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΑ)
- ΓΚΑΒΑΝΙ∆ΟΥ ΧΡΥΣΗ
- ∆ΑΛΑΜΠΟΥΡΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
- ΚΑΣΤΑΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
- ΛΕΙΨΙΣΤΙΝΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
- ΛΕΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
- ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΜΑΝΩΛΑ ΕΛΛΗ-ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ
- ΜΠΙΛΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)
- ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
- ΠΕΤΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
- ΠΙΝΑΚΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΣΑΟΥΛΙ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
- ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
- ΧΡΙΣΤΙΑ ΕΛΕΝΗ
- ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- ΑΔΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
- ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΓΛΑΒΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΠΛΟΥΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ
- ΚΙΛΑΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
- ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ-ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
- ΜΠΑΤΖΑΡΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΠΑΠΠΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
- ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
- ΣΑΜΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
- ΣΤΟΪΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΦΕΣΤΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
- ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΚΑΤΣΑΡΗ ΝΤΙΝΑ
- ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ-ΚΟΝΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
- ΠΙΣΤΙΟΛΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
- ΣΤΑΡΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
- ΤΡΥΦΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
- ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – ΕΛΕΝΗ
- ΠΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
- ΧΕΙΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
- ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΚΑΔΙΑ
- ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
- ΛΙΛΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
- ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ (ΔΙΑΜΑΝΤΩ)
ΑΡΤΑ
- ΓΚΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΜΑΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
- ΜΕΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΡΙΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΧΑΪΑ
- ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
- ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΛΟΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
- ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
- ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
- ΜΠΕΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΝΑΣΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
- ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
- ΣΟΛΩΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
- ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΟΙΩΤΙΑ
- ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΝΤΑΝΤΟΥΜΗ ΙΩΑΝΝΑ
- ΣΚΑΡΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
- ΤΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- ΤΣΙΟΥΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΡΕΒΕΝΑ
- ΓΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
- ΣΤΟΥΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΤΣΙΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΡΑΜΑ
- ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
- ΚΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
- ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΑ
- ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
- ΤΕΡΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
- ΒΟΛΟΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
- ΓΑΒΑΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
- ΚΟΥΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΟΙΚΟΥΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
- ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
- ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΕΒΡΟΣ
- ΒΑΒΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
- ΓΡΗΓΟΡΑΙΝΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ)
- ΜΟΥΛΑΤΖΙΔΟΥ ΔΡΟΣΙΑ
- ΜΠΙΛΜΠΙΝΗ-ΒΡΑΔΕΛΗ ΕΥΤΕΡΠΗ
- ΠΑΝΑΓΟΥΤΣΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
- ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑ
- ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
- ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
- ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΚΙΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ
- ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΣΟΥΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΤΑΡΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
- ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
- ΘΕΟΔΟΣΗ-ΚΟΝΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
- ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
- ΜΠΟΤΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΗΛΕΙΑ
- ΑΜΠΟΥ-ΧΑΝΤΜΠΑ ΜΙΣΕΛ
- ΚΑΡΑΛΑΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
- ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
- ΣΑΣΣΑΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
- ΤΣΕΡΙΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΧΡΟΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΗΜΑΘΙΑ
- ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
- ΓΚΙΟΝΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
- ΔΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΠΑΣΧΟΥ ΣΟΦΙΑ
- ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
- ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
- ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
- ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
- ΒΑΤΣΙΝΑ ΕΛΕΝΗ
- ΒΕΪΣΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
- ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
- ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
- ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
- ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
- ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ – ΑΛΕΞΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (ΣΑΝΤΥ)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
- ΚΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΜΕΜΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
- ΤΑΤΣΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ΜΑΓΔΑ)
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
- ΓΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΛΙΑΓΚΟΥ ΑΝΘΗ
- ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΜΗΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
- ΜΠΑΚΟΛΑ ΝΤΙΝΑ
- ΤΣΙΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΒΑΛΑ
- ΚΑΪΝΤΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΜΑΡΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
- ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΠΑΠΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
- ΠΛΑΦΑΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
- ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΚΟΝΤΑΚΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
- ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ)
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
- ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
- ΝΤΙΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
- ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ
- ΔΡΥ ΜΑΡΙΑ
- ΚΛΗΜΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
- ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- ΜΠΙΑΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΠΕΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ
- ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
- ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
- ΤΟΥΛΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΙΛΚΙΣ
- ΝΤΑΣΗ-ΧΑΡΤΟΜΑΤΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
- ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
- ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
- ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΟΖΑΝΗ
- ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
- ΚΑΜΑΡΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
- ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΙΣ)
- ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΣΑΑΚ
- ΦΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
- ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
- ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΤΑΓΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
- ΦΑΡΜΑΚΗ-ΓΚΕΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
- ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
- ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΤΖΩΡΤΖΗΣ)
- ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΠΟΛΙΤΗ ΟΛΓΑ – ΑΡΤΕΜΗ
- ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΚΩΝΙΑ
- ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΝΑΓΙΑ
- ΔΕΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
- ΚΕΦΑΛΑ-ΚΟΥΦΟΥ ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΑ
- ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΛΑΡΙΣΑ
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
- ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
- ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΛΙΑΚΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
- ΜΑΡΟΥ ΜΑΙΡΗ
- ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
- ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ
- ΤΣΙΑΡΔΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΣΙΘΙ
- ΚΛΩΝΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
- ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΜΠΙΤΖΑΡΑΚΗ-ΣΙΓΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
- ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΕΣΒΟΣ
- ΜΑΜΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
- ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΤΟΥΦΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
- ΧΟΧΛΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ)
ΛΕΥΚΑΔΑ
- ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
- ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑ
- ΓΟΣΠΟΔΙΝΗ ΑΣΠΑ
- ΚΑΝΑΒΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- ΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑ
- ΣΚΡΙΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ)
- ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΒΙΚΥ
- ΤΖΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΤΣΙΜΠΑΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
- ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
- ΚΑΖΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
- ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
- ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
- ΠΙΕΡΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
- ΠΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΞΑΝΘΗ
- ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
- ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
- ΜΠΑΡΑΝ ΜΠΟΥΡΧΑΝ
- ΝΤΕΛΗ-ΙΜΠΡΑΗΜ ΜΠΕΡΗΜ
- ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΕΡΣΑΪΑ
ΠΕΛΛΑ
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΡΑΧΗΛ
- ΖΑΡΟΓΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
- ΞΥΛΟΥΡΓΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
- ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
- ΤΣΑΛΤΑΦΕΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΙΕΡΙΑ
- ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
- ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
- ΚΟΥΤΡΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΜΑΛΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΜΙΧΟΥ ΜΑΡΙΑ
- ΠΑΓΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑ
- BAΡΤΕΛΑΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
- ΧΗΤΑ ΜΑΡΙΑ
ΡΕΘΥΜΝΟ
- ΚΟΤΖΑΝΑΚΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ
- ΜΙΧΑΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
- ΣΚΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- ΧΝΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΡΟΔΟΠΗ
- ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ
- ΜΑΝΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ ΣΙΜΠΕΛ
- ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
- ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΜΟΥ
- ΑΜΟΥΡΓΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΘΑΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
- ΚΑΡΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΣΕΡΡΕΣ
- ΓΚΙΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
- ΚΑΛΠΑΤΣΙΝΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ
- ΚΑΡΙΠΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
- ΣΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
- ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΤΡΙΚΑΛΑ
- ΖΟΛΩΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
- ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΚΑΡΡΑ ΙΩΑΝΝΑ
- ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
- ΑΝΤΕΡΡΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
- ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
- ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- ΜΠΕΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΠΑΠΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
- ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑ
- ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
- ΚΑΡΑΔΑΚΟΥ ΟΛΓΑ
- ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ
- ΛΑΒΑΣΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΦΩΚΙΔΑ
- ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
- ΚΑΡΑΜΠΑΡΓΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
- ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
- ΚΑΝΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
- ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΝΝΑ
- ΜΑΝΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΠΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- ΤΑΡΚΑΣΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΧΑΝΙΑ
- ΚΟΝΤΕΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
- ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ
- ΠΕΤΣΕΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
- ΤΣΙΤΣΙΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
- ΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΧΙΟΣ
- ΚΡΙΜΙΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
- ΛΕΩΝΗ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
- ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
- ΛΥΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ