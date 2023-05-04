Εκλογές 2023: Όλοι οι Υποψήφιοι Βουλευτές της Ελληνικής Λύσης
Το σκεπτικό του Κυριάκου Βελόπουλου λίγο πριν τις κάλπες
Δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα πρόσωπα που κατέρχονται ως υποψήφιοι βουλευτές σε μια σειρά από εκλογικές περιφέρειες – «κλειδιά» καταρτίστηκαν τα ψηφοδέλτια της Ελληνικής Λύσης, για τις εκλογές, με προσωπική ευθύνη και εποπτεία του ίδιου του επικεφαλής του κόμματος, Κυριάκου Βελόπουλου.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε σε περιοχές της Βορείου Ελλάδας που η «Ελληνική Λύση» έχει και τα περισσότερα ερείσματα. Θυμίζουμε ότι στις εθνικές εκλογές του Ιουλίου 2019 είχε λάβει ποσοστό 3,70% εκλέγοντας 10 βουλευτές εκ των οποίων μάλιστα οι δύο προέρχονταν από την Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης, και οι τρεις από τους τομείς της πάλαι ποτέ Β’ Αθηνών και ειδικότερα από τον δυτικό, τον νότιο και τον βόρειο τομέα.
Ελληνική Λύση: Όλοι οι υποψήφιοι βουλευτές για τις εκλογές 2023
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
- ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
- ΑΥΓΕΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
- ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- KΑΛΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
- ΚΑΡΑΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΚΩΤΣΑΝΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ
- ΛΙΑΚΑΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
- ΜΠΟΤΑΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
- ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ
- ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
- ΠΕΤΡΟΜΙΧΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- ΣΑΜΠΡΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
- ΣΠΑΘΑΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
- ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α’ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
- ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΥ ΝΙΚΗ
- ΛΙΑΚΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
- ΛΥΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
- ΜΠΑΒΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ
- ΜΠΑΦΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΞΑΝΘΟΥ ΕΛΕΝΗ
- ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
- ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
- ΑΒΔΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
- ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
- ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΖΩΚΑ ΕΛΕΝΗ
- ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΚΑΥΧΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΜΠΡΙΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
- ΠΕΛΛΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
- ΣΑΧΠΕΚΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
- ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΛΑΔΑ
- ΤΣΑΠΑΡΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
- ΤΣΟΛΕΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
- ΧΕΙΜΩΝΙΔΟΥ ΚΑΤΙΝΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
- ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΚΙΣΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΜΟΣΧΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
- ΣΚΥΛΙΤΣΗ ΑΝΝΑ
- ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
- ΨΩΜΑΤΑΚΗ ΝΙΚΗ
- ΨΩΜΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
- ΔΟΥΜΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
- ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
- ΛΑΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
- ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
- ΛΥΜΝΙΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
- ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΤΣΑΠΡΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
- ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
- ΠΟΛΙΤΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ
- ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΤΑΣ
- ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΜΟΣΧΟΥ ΦΛΩΡΑ
- ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΧΑΪΑΣ
- ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
- ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
- ΑΧΙΛΛΕΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
- ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΣΕΡΕΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
- ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
- ΤΣΑΠΑΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
- ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β’ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΜΑΝΩΛΗ ΕΛΕΝΗ
- ΜΠΟΥΓΕΣΗ ΜΑΡΙΑ
- ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΤYΛΙΑΝΟΣ
- ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
- ΜΕΛΕΚΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
- ΜΗΤΤΑΣ ΗΛΙΑΣ
- ΜΠΑΣΛΗ ΜΑΡΙΑ
- ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ ΑΝΝΑ
- ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΠΟΪΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΡΕΚΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
- ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
- ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΤΣΕΝΕΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
- ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
- ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΧΑΙΔΩ
- ΒΟΓΛΗ ΣΟΦΙΑ- ΟΛΙΒΙΑ
- ΚΥΠΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
- ΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
- ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΣΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΣΤΑΜΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ
- ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
- ΤΣΙΤΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΦΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
- ΧΟΥΝΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β1 ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
- ΒΡΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
- ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΣΤΕΛΛΑ
- ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
- KAΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΚΟΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
- ΛΕΚΚΑΣ ΗΛΙΑΣ
- ΜΟΡΤΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
- ΣΤΑΜΠΟΛΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
- ΤΣΟΛΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
- ΦΩΤΟΣ ΓΙΩΡΓΗΣ
- ΧΑΤΖΗΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΧΑΤΖΗΤΖΙΩΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
- ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β2 ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
- ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
- ΒΕΛΕΣΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
- ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ
- ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
- ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΜΑΛΤΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ
- ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΝΙΝΑ
- ΡΟΥΜΠΑΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
- ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
- ΦΛΩΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
- ΧΑΣΑΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β3 ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
- ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΘΕΟΔΟΣΑΚΗ-ΤΖΑΡΙΜΑ ΑΝΘΟΥΛΑ
- ΚΑΠΡΙΑΝΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
- ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
- ΚΑΡΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
- ΝΕΣΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
- ΝΤΑΟΥΛΤΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
- ΝΤΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
- ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
- ΡΑΘΩΣΗ ΑΝΝΑ
- ΣΑΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΣΙΚΑΛΗ ΜΕΡΟΠΗ
- ΣΟΥΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΦΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
- ΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΧΑΝΤΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
- ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
- ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
- ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
- ΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
- ΜΠΑΓΛΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
- ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΡΑΜΑΣ
- ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ
- ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
- ΤΑΚΦΟΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
- ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑ
- ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
- ΓΑΒΑΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΙΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΕΛΕΝΗ
- ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΦΑΙΝΕΚΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΒΡΟΥ
- ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΚΙΡΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
- ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΠΑΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
- ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΣΑΧΙΝΙΔΟΥ ΛΥΓΕΡΗ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
- ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
- ΒΡΟΥΣΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΗΣΑΪΑΣ
- ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΡΑΛΙΑ
- ΠΕΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
- ΠΛΕΥΡΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
- ΤΖΙΤΖΙΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
- ΜΠΑΝΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
- ΜΠΟΛΑΡΗ ΠΑΓΩΝΑ
- ΠΑΠΑΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
- ΛΙΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
- ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ
- ΣΙΜΙΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
- ΚΑΤΣΟΜΗΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
- ΜΗΛΕΣΗ-ΚΑΚΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ
- ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΛΕΙΑΣ
- ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
- ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ
- ΤΑΚΟΥΜΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
- ΦΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
- ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
- ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΜΠΑΝΤΩΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ
- ΤΡΕΜΠΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
- ΤΣΑΝΤΕΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
- ΨΑΘΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
- ΓΑΥΓΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
- ΓΚΟΤΖΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΘΑ
- ΚΑΜΑ ΘΩΜΑΗ
- ΛΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- MΠΑΛΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
- ΠΑΛΑΜΙΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
- ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
- ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
- ΜΙΧΑΗΛ ΑΣΗΜΙΝΑ
- ΜΠΙΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
- ΒΡΑΧΑΜΗ ΕΙΡΗΝΗ
- ΠΑΠΑΤΟΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
- ΣΤΑΜΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
- ΤΖΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΤΣΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
- ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
- ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
- ΨΑΡΑΓΚΑΘΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
- ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
- ΓΚΑΡΑΒΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΛΑΠΠΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
- ΠΑΠΠΑ ΑΓΟΡΙΤΣΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
- ΣΙΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
- ΒΟΥΤΥΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
- ΠΑΤΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
- ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
- ΑΓΑΤΣΑ ΑΡΓΥΡΩ
- ΒΛΑΣΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
- ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
- ΑΤΣΑΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΧΡΟΝΗΣ
- ΒΑΛΣΑΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
- ΛΑΜΠΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΙΛΚΙΣ
- ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΚΑΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ
- ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
- ΤΣΑΝΤΗΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
- ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΛΑΖΑΡΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
- ΜΕΤΟΙΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
- ΣΑΛΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
- ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
- ΚΑΛΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΜΑΥΡΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
- ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
- ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
- ΒΑΛΛΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
- ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
- ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
- ΧΑΣΤΑΤΖΕΡΗ-ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
- ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
- ΚΡΥΠΩΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΣΤΑΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
- ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
- ΖΩΚΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
- ΚΕΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
- ΚΟΚΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
- ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
- ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΦΑΝΗ
- ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΜΠΑΛΑΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΝΑΣΙΚΑΣ ΝΑΣΟΥΛΙΑΣ
- ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
- ΦΟΥΝΤΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
- ΓΕΝΕΙΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΞΕΡΑΚΗ ΠΑΡΘΕΝΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ
- ΒΕΜΒΕΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
- ΔΗΜΗΤΡΑΝΤΖΟΥ ΡΟΖΑΝΑ
- ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
- ΚΑΣΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
- ΚΤΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
- ΑΡΜΕΝΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
- ΜΑΡΚΑΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
- ΜΠΕΝΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ-ΕΙΡΗΝΗ
- ΠΑΡΑΠΑΡΕΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
- ΠΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
- ΒΑΡΑΤΑΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
- ΚΑΝΙΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
- ΣΠΑΘΗ ΜΑΡΙΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΞΑΝΘΗΣ
- ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
- ΚΟΥΤΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
- ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΨΑΡΑΓΚΑΘΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΛΗΣ
- ΑΥΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
- ΔΕΛΛΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
- ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
- ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
- ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
- ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
- ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
- ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
- ΒΑΣΙΛΙΚΑΡΗ ΑΡΕΤΗ
- ΤΣΙΡΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
- ΝΥΚΤΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
- ΠΕΡΙΣΣΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
- ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
- ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
- ΠΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΣΑΚΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΑΜΟΥ
- ΚΑΛΙΑΝΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
- ΚΟΥΤΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
- ΒΕΡΒΕΡΗ ΖΩΓΡΑΦΙΑ
- ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
- ΜΠΑΔΕΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
- ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΜΠΡΙΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
- ΣΤΡΕΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
- ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΠΑΝΑΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
- ΠΙΝΙΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
- ΣΒΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΣΤΑΣΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ
- ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
- ΒΟΝΤΖΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΔΗΜΗΤΡΑΝΤΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
- ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΣΟΦΙΑ
- ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
- ΤΣΙΜΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
- ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΠΑΠΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
- ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
- ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ
- ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
- ΒΟΥΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
- ΕΛΙΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΜΠΑΒΕΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
- ΠΙΤΟΥΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
- ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΝΙΩΝ
- ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
- ΛΑΪΛΑΚΙΔΟΥ ΕΛΠΙΣ
- ΛΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
- ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
- ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΙΟΥ
- ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
- ΖΗΡΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
- ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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