Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο στο επίκεντρο της συνάντησης Δένδια – Ντι Μάιο

Τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια υποδέχθηκε σήμερα το πρωί στη Ρώμη, σε εγκάρδιο κλίμα, ο Ιταλός ομόλογός του Λουίτζι ντι Μάιο (Luigi Di Maio).

Οι διμερείς σχέσεις και η συνεργασία, καθώς και οι πρόσφατες περιφερειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης των δύο υπουργών, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας.

«Την Ελλάδα και την Ιταλία συνδέουν ισχυροί δεσμοί, στενή συνεργασία και ο κοινός στόχος για μία ισχυρή Ευρώπη» αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών.

Rome: Mtg b/w FM @NikosDendias & #Italy counterpart @luigidimaio at @ItalyMFA – focus on 🇬🇷🇮🇹 relations & cooperation, in-depth discussion on recent dvpts in #EasternMediterranean & the broader region pic.twitter.com/eSW74LYyJn

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 13, 2021