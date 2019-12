Μητσοτάκης – Ερντογάν: Σε εξέλιξη η συνάντηση, γιατί καθυστέρησε το ραντεβού

Σε εξέλιξη είναι εδώ και λίγα λεπτά η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η συνάντηση ξεκίνησε με καθυστέρηση, καθώς νωρίτερα ο πρωθυπουργός συμμετείχε στο γεύμα που παρέθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που μετέχουν στη Σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο Λονδίνο, το οποίο ξεκίνησε επίσης με καθυστέρηση.

#BREAKING

The meeting between #Turkish President #Erdogan and #Greek PM Mitsotakis at the #NATO summit in #London has started pic.twitter.com/qWMerVqJxD

— EHA News (@eha_news) December 4, 2019