Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε απευθείας επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βολισσού στη Χίο, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση που επικρατεί μετά τη μεγάλη φωτιά και για τις πρώτες ανάγκες των κατοίκων που βίωσαν τις πιο δύσκολες ώρες.

Την επικοινωνία γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο Νότης Μηταράκης, σημειώνοντας ότι από σήμερα ξεκινά η διαδικασία καταγραφής των ζημιών στις πληγείσες περιοχές. Όπως υπογράμμισε, «η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους πολίτες με πράξεις».

Η ανάρτηση του Νότη Μηταράκη:

«Είναι μεγάλη η καταστροφή στη Βολισσό και ο πόνος των κατοίκων αβάσταχτος. Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε μέσω βίντεοκλήσης με τον Πρόεδρο της Βολισσού και ενημερώθηκε για τις άμεσες ανάγκες. Συναντήθηκα προσωπικά με τους κατοίκους, άκουσα τις ανησυχίες τους.

Η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα τους με πράξεις, στηρίζοντας την αποκατάσταση και την οικονομική ανάταξη της περιοχής. Από σήμερα ξεκινά η καταγραφή των ζημιών, ώστε να προχωρήσουμε άμεσα στην ενίσχυση των πληγέντων.»