«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πυροσβέστες, στις ομάδες της #ΕΜΑΚ και της #ΕΜΟΔΕ για τις δύσκολες αλλά επιτυχημένες διασώσεις των τελευταίων ωρών» απηύθυνε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Με αυταπάρνηση και επαγγελματισμό απεγκλώβισαν τουρίστα στην Παλαιοκαστρίτσα, μετέφεραν τραυματίες από τα δύσβατα μονοπάτια της Σαμοθράκης, διέσωσαν έναν άνδρα στους καταρράκτες της Νέδας, ενώ μετέφεραν με ασφάλεια 16χρονη Γαλλίδα στην Αμοργό.

Η προσφορά σας μας κάνει περήφανους» ανέφερε συγκεκριμένα ο Γιάννης Κεφαλογιάννης ο οποίος ανήρτησε και βίντεο από την επιχείρηση των πυροσβεστών.

Δείτε την ανάρτησή του: