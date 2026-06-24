Στο πλαίσιο των περιοδειών της Νέας Δημοκρατίας στην Πελοπόννησο, κλιμάκιο με επικεφαλής τον Βουλευτή Ανατολικής Αττικής και πρώην υπουργό Μάκη Βορίδη πραγματοποίησε επίσκεψη στη Σπάρτη.

Στο κλιμάκιο μετείχαν ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Λακωνίας Αντώνης Κοκκονός και τοπικά κομματικά στελέχη της ΔΕΕΠ, της ΔΗΜΤΟ Σπάρτης και της ΔΗΜΤΟ Ανατολικής Μάνης.

Ο κ. Βορίδης είχε διαδοχικές συναντήσεις με τον Δήμαρχο Σπάρτης Μιχάλη Βακαλόπουλο και τον Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας Θεόδωρο Βερούτη, όπου συζητήθηκαν ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία, τα έργα και οι παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή, καθώς και η αναπτυξιακή προοπτική της Λακωνίας.

Στη συνέχεια, περπάτησε στο κέντρο της Σπάρτης, επισκέφθηκε καταστήματα και συνομίλησε με πολίτες και επαγγελματίες της πόλης, ακούγοντας από κοντά τις απόψεις, τις ανησυχίες και τις προσδοκίες τους.

Ακολούθως, ο κ. Βορίδης είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Σπάρτης Γιάννη Καρβουνιάρη και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα ζητήματα της τοπικής αγοράς, οι ανάγκες των εμπόρων και των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και οι πρωτοβουλίες που μπορούν να στηρίξουν ουσιαστικά την καθημερινή οικονομική δραστηριότητα.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με συνάντηση με στελέχη, μέλη και φίλους της Νέας Δημοκρατίας, με τους οποίους συνομίλησε για τις πολιτικές εξελίξεις, το κυβερνητικό έργο της τελευταίας επταετίας, την πορεία της Νέας Δημοκρατίας και τους στόχους της Παράταξης ενόψει της επόμενης περιόδου.

Ολοκληρώνοντας την περιοδεία του, ο κ. Βορίδης δήλωσε:

«Ήταν μεγάλη μου χαρά να βρεθώ σε έναν τόπο που αγαπώ ιδιαίτερα και να συναντήσω ανθρώπους με τους οποίους μας συνδέουν κοινοί αγώνες και μακροχρόνιες σχέσεις φιλίας και εκτίμησης.

Η επίσκεψή μου εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης κομματικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται αυτή την περίοδο, παρότι δεν βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Είναι όμως μια περίοδος κατά την οποία ανασυντάσσουμε τις δυνάμεις μας, ενισχύουμε την παρουσία μας στην κοινωνία και προετοιμάζουμε τα επόμενα βήματά μας.

Στο πλαίσιο αυτό, είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με τον Δήμαρχο Σπάρτης και να ενημερωθώ για τα ζητήματα που απασχολούν την περιοχή, να συζητήσω με τον Αντιπεριφερειάρχη για τα σημαντικά έργα που υλοποιούνται στη Λακωνία, καθώς και με εκπροσώπους του εμπορικού κόσμου, ακούγοντας από κοντά τις ανησυχίες και τις ανάγκες τους.

Πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε τη δυνατότητα να ανακοινώσουμε πρωτοβουλίες που θα στηρίξουν ουσιαστικά τους εμπόρους και τους ελεύθερους επαγγελματίες και θα διευκολύνουν την καθημερινή τους δραστηριότητα. Παράλληλα, είχα τη ευκαιρία να συναντηθώ με πολίτες, στελέχη και φίλους της παράταξής μας, με τα μέλη της ΔΕΕΠ και της ΔΗΜΤΟ, και να συζητήσουμε για την πορεία της Νέας Δημοκρατίας και τους στόχους που έχουμε μπροστά μας».