«Σε ένα μεταβαλλόμενο πολιτικό σκηνικό και η νέα δημοσκόπηση της Interview, για την εφημερίδα Political, επιβεβαιώνει ότι η Νέα Δημοκρατία και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είναι οι μόνες σταθερές του πολιτικού μας συστήματος», επεσήμανε ο γγ της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, κληθείς να σχολιάσει τη δημοσκόπηση της Interview.

Ο Θεσσαλός πολιτικός, στη δήλωσή του, υπογράμμισε ότι «η δημοσκόπηση καταδεικνύει τα εξής:

Α. Η ΝΔ είναι μακράν το πρώτο κόμμα στην επιλογή των πολιτών, με ανοδική δυναμική και διεύρυνση της διαφοράς της από τους υπόλοιπους.

Β .Η αυτοδυναμία για τη ΝΔ είναι εφικτή, λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη, πλησιάζοντας προς τις εκλογές, κομματική συσπείρωση, καθώς και την όξυνση του υπαρκτού διλήμματος σταθερότητα ή ακυβερνησία.

Γ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο αναμφισβήτητος καταλληλότερος αρχηγός για την πρωθυπουργία, με δεύτερον μόνον τον “κανέναν”.

Δ. Στην αντιπολίτευση κυριαρχεί πρωτοφανή ρευστότητα, με τα ποσοστά παλαιότερων και νεότευκτων κομμάτων να ανεβοκατεβαίνουν σαν ασανσέρ, χωρίς να μπορούν να αποτελέσουν αξιόπιστη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση.

Αυτά τα συμπεράσματα, για ένα κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία ήδη επτά χρόνια, συνιστούν αναμφίβολα μεγάλη επιτυχία και εφαλτήριο για νέα εκλογική νίκη. Προϋπόθεση, όμως, είναι η συνέχιση του κυβερνητικού έργου, ανταποκρινόμενου στις προσδοκίες των πολιτών για την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητάς τους».