Την πρόθεση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ να έρθει στην Ελλάδα μετέφερε στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος

Τους χαιρετισμούς του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έστειλε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Θεόφιλος.

Ο Πατριάρχης ο οποίος συναντήθηκε πριν από λίγο καιρό με τον Ντόναλντ Τραμπ είπε στον πρωθυπουργό: «Είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση. Σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Προέδρου, του κ. Τραμπ, ο οποίος νομίζω έχει τη διάθεση να επισκεφτεί και την Ελλάδα».

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων συναντήθηκε το μεσημέρι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Με τα όσα του μετέφερε έπιασε το νήμα από την Αμερικανίδα Πρέσβη στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ η οποία είχε επίσης αναφερθεί σε επικείμενη επίσκεψη του Τραμπ στην Ελλάδα.

Και όλα συγκλίνουν με την παρουσία του στην περιοχή και συγκεκριμένα στην Τουρκία τον Ιούλιο για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.