Ο Γιάννης Δραγασάκης ορκίστηκε και ανέλαβε άμεσα τα καθήκοντά του ως βουλευτής στη Βουλή των Ελλήνων, καταλαμβάνοντας την έδρα που άφησε κενή η Έφη Αχτσιόγλου μετά την πρόσφατη παραίτησή της.

Ο πρώτος επιλαχών με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία στη Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών εισήλθε επισήμως στο Κοινοβούλιο, σηματοδοτώντας μια νέα κοινοβουλευτική εξέλιξη για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Δραγασάκης έχει ήδη ενημερώσει το προεδρείο της Βουλής για την πρόθεσή του να ανεξαρτητοποιηθεί, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει περαιτέρω τις κοινοβουλευτικές ισορροπίες.

Η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά την αποχώρηση της Έφης Αχτσιόγλου από τη βουλευτική της έδρα, με τον Γιάννη Δραγασάκη να αναλαμβάνει πλέον επίσημα την εκπροσώπηση της εκλογικής περιφέρειας της Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών.