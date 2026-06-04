Για τον πληθωρισμό, τις επόμενες εκλογές, το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά και τις πολιτικές εξελίξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο «Live News».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έστειλε σαφές μήνυμα ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην ολοκλήρωση της τετραετίας, ενώ προανήγγειλε νέες παρεμβάσεις στήριξης της οικονομίας με ορίζοντα τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τον προϋπολογισμό του 2027.

Αναφερόμενος στην αύξηση του πληθωρισμού τον Μάιο, ο Παύλος Μαρινάκης παραδέχθηκε ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για τα ελληνικά νοικοκυριά.

Όπως σημείωσε, η κυβερνητική στρατηγική βασίζεται στη δημιουργία πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου μέσω της ανάπτυξης της οικονομίας και της αύξησης των κρατικών εσόδων, ώστε να επιστρέφουν πόροι στην κοινωνία μέσα από φοροελαφρύνσεις και μέτρα στήριξης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις φορολογικές παρεμβάσεις που τέθηκαν σε ισχύ από τις αρχές του 2026, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση στοχεύει να ενισχύσει περαιτέρω τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα επόμενα χρόνια.

Νέα μέτρα για επιχειρήσεις και μεσαία τάξη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται ήδη ένα νέο πακέτο προτάσεων για τη ΔΕΘ, με βασικό στόχο τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας.

Όπως ανέφερε, μετά τις φορολογικές ελαφρύνσεις που εφαρμόστηκαν για τα φυσικά πρόσωπα το 2026, το 2027 αναμένεται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των επιχειρήσεων και κυρίως των μικρομεσαίων.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν μειωθεί σημαντικά οι φορολογικοί συντελεστές για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, ενώ έχουν περιοριστεί και οι προκαταβολές φόρου.

Σε ό,τι αφορά τα σενάρια πρόωρων εκλογών, ο Παύλος Μαρινάκης ήταν κατηγορηματικός. «Οι εκλογές θα γίνουν το 2027», ξεκαθάρισε, επαναλαμβάνοντας τη θέση που έχει διατυπώσει επανειλημμένα ο πρωθυπουργός.

Τόνισε μάλιστα ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην ολοκλήρωση του κυβερνητικού της έργου και στην υλοποίηση των δεσμεύσεων που ανέλαβε απέναντι στους πολίτες.

Τι είπε για πιθανό κόμμα Σαμαρά

Αναφορικά με τα σενάρια δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να προδικάσει τις εξελίξεις.

Όπως σημείωσε, θα πρέπει πρώτα να αποσαφηνιστούν οι προθέσεις του πρώην πρωθυπουργού, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι τα μεγάλα εθνικά και πολιτικά διακυβεύματα θα βαρύνουν περισσότερο από προσωπικές διαφωνίες.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να αλλάξει τη στρατηγική της στα εθνικά ζητήματα και στην εξωτερική πολιτική, τονίζοντας ότι ο στόχος παραμένει η αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές.

Η αναφορά σε Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ

Ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε επίσης τις δημοσκοπικές επιδόσεις του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, εκτιμώντας ότι εμφανίζει προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ στη μάχη για την ηγεμονία στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Παράλληλα, άσκησε κριτική τόσο στον Αλέξη Τσίπρα όσο και στο ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι επιλέγουν πολιτικές και ρητορική που, κατά την άποψή του, παραπέμπουν σε λαϊκιστικές πρακτικές του παρελθόντος.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι βασικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η επίτευξη αυτοδυναμίας στις επόμενες εθνικές εκλογές, απορρίπτοντας τα σενάρια πολιτικών συνεργασιών ως κεντρική στρατηγική της κυβέρνησης.