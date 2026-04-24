«Η σημερινή, ομόφωνη, απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, με την οποία αθωώθηκε ο Νίκος Ρωμανός για την υπόθεση της έκρηξης στο διαμέρισμα των Αμπελοκήπων, επιβεβαιώνει τον προβληματισμό που είχε εκφράσει από την πρώτη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, για την προφυλάκιση του κατηγορούμενου», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του.

«Στο πρόσωπο του Νίκου Ρωμανού δοκιμάστηκαν ακραίως και το τεκμήριο της αθωότητας και η ισονομία», τονίζει.

«Γι’ αυτό και επαναλαμβάνουμε ότι η Δημοκρατία μας, δεν μπορεί να ενεργεί με βάση το προφίλ “φίλων ή εχθρών” και ότι οι παλιές αστυνομικές πρακτικές τύπου “συνήθως υπόπτων” δεν αρμόζουν σ’ ένα σύγχρονο Κράτος Δικαίου», καταλήγει η ανακοίνωση.