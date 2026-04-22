Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών αναφέρθηκε στον πόλεμο στο Ιράν, τονίζοντας ότι χρειάζεται plan b εάν η κρίση στη Μέση Ανατολή επεκταθεί.

«Καλώ όλους στην ΕΕ να είναι πραγματιστές, χρειαζόμαστε plan b εάν η κρίση στη Μέση Ανατολή επεκταθεί», είπε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι καμία χώρα δεν θα τα καταφέρει χωρίς ευρωπαϊκή στήριξη.

Επίσης, σημείωσε ότι «η Ελλάδα τα πηγαίνει καλύτερα από άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά καμία χώρα δεν μπορεί να θεωρείται θωρακισμένη απέναντι σε ένα σοκ τέτοιου μεγέθους».