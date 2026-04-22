Ένα ιδιαίτερο σχόλιο έκανε για την αφίσα της ΠΑΣΠ στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης.

Ασκώντας κριτική στο περιεχόμενο της αφίσας ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε πως «θα μπορούσε να είναι αφίσα της ΔΑΠ – ΝΔΦΚ. Ο ορισμός της συμπληρωματικής δύναμης».

Η ανάρτηση του Κώστα Ζαχαριάδη

«Αυτή η αφίσα θα μπορούσε να είναι αφίσα της ΔΑΠ – ΝΔΦΚ. Ο ορισμός της συμπληρωματικής δύναμης. Κρίμα! Δεν είναι αυτή η βάση του ΠΑΣΟΚ στη νεολαία ούτε διαχρονικά ούτε σήμερα πιστεύω.

Το ΠΑΣΟΚ υπήρξε μεγάλο κόμμα και πλειοψηφικό όταν ήταν απέναντι στη δεξιά και τον κύριο εκφραστή της, τη ΝΔ. Δεν γίνεται αλλαγή στη χώρα με αντικομμουνισμό».