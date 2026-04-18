«Πρέπει να φυσήξει άλλος άνεμος στη χώρα. Και αυτό σήμερα μπορεί να το κάνει μόνο το ΠΑΣΟΚ», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξή του στον Alpha Radio 98.9.

Υποστήριξε ότι «η μόνη ψήφος που αφενός διώχνει τη Νέα Δημοκρατία, αφετέρου φέρνει μια κυβέρνηση που είναι έτοιμη να κυβερνήσει, είναι στο ΠΑΣΟΚ».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, σχολιάζοντας την εικόνα της ελληνικής οικονομίας, είπε πως «όταν ο ρυθμός ανάπτυξης είναι σταθερά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η αγοραστική δύναμη μένει καθηλωμένη με αποτέλεσμα να μας περνούν όλες οι υπόλοιπες χώρες που εμείς περνούσαμε έως το 2019, αυτό σημαίνει ότι, ενώ παράγεται πλούτος, διανέμεται πάρα πολύ άνισα. Διότι ένα μεγάλο μέρος διανέμεται σε καρτέλ, εταιρείες ενέργειας, τράπεζες, εταιρείες τροφίμων και ένα άλλο μέρος πηγαίνει με απευθείας αναθέσεις σε κολλητούς».

Ο κ. Τσουκαλάς παρέπεμψε σε στοιχεία μελετών «όπου επιβεβαιώνεται πως έχει πενταπλασιαστεί ο αριθμός των κονδυλίων που με απευθείας αναθέσεις πηγαίνουν σε ιδιωτικές εταιρείες που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες». Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ λέει ότι «και το τελευταίο ευρώ που δόθηκε από αυτή την κυβέρνηση, θα ελεγχθεί». «Διαύγεια παντού, επέκτασή της και συνταγματική κατοχύρωσή της», υπογράμμισε, «να μην υπάρχει ούτε μία σύμβαση η οποία να είναι εκτός Διαύγειας, εξαιρούμε μόνο τους μικρούς δήμους και εκεί για ένα συγκεκριμένο ποσό, και ταυτόχρονα ένα νέο ΑΣΕΠ ώστε να μην υπάρχουν φαινόμενα σαν αυτά που είδαμε αυτές τις μέρες».

Όσον αφορά στην υπόθεση Λαζαρίδη, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε την τελευταία δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη ότι ο υπουργός θα έπρεπε να έχει διευκολύνει την κυβέρνηση με την παραίτησή του. Παράλληλα κατηγόρησε την ΝΔ ότι προσπαθεί με την επιχειρηματολογία της να αλλάξει την ατζέντα και σχολίασε ότι «σήμερα αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση έχει αλλεργία στην αξιοκρατία». Τόνισε ότι «το θέμα του κ. Λαζαρίδη είναι πολιτικό», καθώς «δεν μπορεί να είναι υπουργός κάποιος ο οποίος ή δεν έχει πει την αλήθεια, ή στο παρελθόν έχει διοριστεί με τρόπους οι οποίοι δεν είναι οι αρμόζοντες». Σχολίασε ως παράδοξο ότι «η κυβέρνηση απέπεμψε τρία πρόσωπα από τις υπουργικές καρέκλες για τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ η ίδια λέει ότι αυτοί είναι αθώοι και κάνει επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά δεν αποπέμπει τον κ. Λαζαρίδη που μόνος του λέει ότι δεν είχε τις νόμιμες προϋποθέσεις για το διορισμό του».

«Ακούμε τον πρωθυπουργό σαν Λουδοβίκο»

Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε την ανάγκη για μία νέα πολιτική κουλτούρα και μια ανοικτή αναμέτρηση με τον πελατειασμό, «με ένα άλλο πολιτικό προσωπικό που δεν είναι εθισμένο στο ρουσφέτι, όπως προσπαθεί να εμφυσήσει σε όλη την κοινωνία ο κ. Γεωργιάδης με τις δηλώσεις του». Σχολίασε ότι «ακούμε τον πρωθυπουργό σαν Λουδοβίκο, να μας λέει τι συζητούν οι πολίτες στα τραπέζια το Πάσχα και πως δεν μιλούν για τα σκάνδαλα», με τον ίδιο να σημειώνει ότι οι πολίτες συζητούν ότι δεν τους φτάνει το εισόδημα τους να πληρώσουν το νοίκι, ότι δεν αρκεί να πληρώσουν τα φροντιστήρια των παιδιών τους, ότι δεν τους φτάνει να πληρώσουν τον λογαριασμό του ρεύματος και ότι «πρέπει να κάνουν τρεις δουλειές για να τα βγάλουν πέρα με την ακρίβεια και τους φόρους Μητσοτάκη».



«Ο πρωθυπουργός δεν τα γνωρίζει αυτά; Προφανώς και τα γνωρίζει αλλά δεν τον ενδιαφέρουν, γιατί ο ίδιος συμπεριφέρεται σαν Λουδοβίκους», σχολίασε ο εκπρόσωπος Τυπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο κ. Τσουκαλάς είπε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα νέο αρχηγό, διαθέτει πολιτική εμπειρία, δεν έχει εξαρτήσεις, έχει ένα νέο πολιτικό προσωπικό και ανθρώπους με εμπειρία, πολιτικό σχέδιο, πρόγραμμα και βούληση για τομές και αλλαγές. «Το ΠΑΣΟΚ», πρόσθεσε, «έχει σταθεί με συνέπεια απέναντι στον καθεστωτισμό αυτής της κυβέρνησης και αυτού του πρωθυπουργού, τον οποίο τον ακούσαμε προχθές, να κάνει ότι δεν θυμάται και το όνομα του κ. Ντίλιαν». «Αν δεν θυμάται το όνομα του κ. Ντίλιαν, μήπως να ρωτήσει τον κ. Δημητριάδη αν το θυμάται. Εκτός κι αν δεν θυμάται τον κ. Δημητριάδη πια, ο πρωθυπουργός», συνέχισε.

Τέλος, τοποθετούμενος μεταξύ άλλων και επί του νέου παραγωγικού μοντέλου που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς μίλησε και για την ανάγκη παροχής κινήτρων στους νέους της χώρας μας.