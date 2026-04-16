Για τις ενέργειες των γιατρών όταν η άτυχη 19χρονη Μυρτώ έφτασε στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε αναίσθητη, μίλησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Θυμίζεται ότι η 19χρονη εγκαταλείφθηκε αβοήθητη από τους τρεις συλληφθέντες σε πλατεία στο Αργοστόλι, ενώ σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τα άτομα που ήταν μαζί της τις τελευταίες στιγμές της ζωής της, έπαιζαν θέατρο όσο η Μυρτώ ήταν αναίσθητη, παριστάνοντας ότι δεν την ήξεραν.

O Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X και αναφερόμενος σε καταγγελίες περί ελλείψεως γιατρών από τα ΤΕΠ, σημείωσε ότι «πρώτος ήρθε σε επαφή ο αγροτικός ιατρός που εφημέρευε και σε λιγότερο από ενάμιση λεπτό ήταν κάτω στα επείγοντα ο εφημερεύων καρδιολόγος και σε λιγότερο από 7 λεπτά ο εφημερεύων αναισθησιολόγος».

«Δυστυχώς η Μυρτώ είχε φτάσει στο νοσοκομείο με τις τελευταίες της ανάσες και δεν κατέστη δυνατή η διάσωσή της», πρόσθεσε.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Για την υπόθεση της ατυχούς Μυρτούς από την Κεφαλλονιά και τις καταγγελίες περί ελλείψεως ιατρών από τα ΤΕΠ, μίλησε προς ολίγου με τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ ο οποίος διερεύνησε το περιστατικό μιλώντας και με τον Διοικητή του Νοσοκομείου αλλά και με την διευθύντρια νοσηλευτικής υπηρεσίας και το προσωπικό του ΤΕΠ που ήταν βάρδια εκείνη την ώρα.

Λίγο πριν τις 05:00 μπήκε με σειρήνα το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αμέσως αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα του περιστατικού οι υγειονομικοί του νοσοκομείου. Πρώτος ήρθε σε επαφή ο αγροτικός ιατρός που εφημέρευε και σε λιγότερο από ενάμιση λεπτό ήταν κάτω στα επείγοντα ο εφημερεύων καρδιολόγος και σε λιγότερο από 7 λεπτά ο εφημερεύων αναισθησιολόγος. Έγιναν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες (ΚΑΡΠΑ, διασωλήνωση, χορήγηση αδρεναλίνης και λοιπών φαρμάκων) αλλά δυστυχώς η Μυρτώ είχε φτάσει στο νοσοκομείο με τις τελευταίες της ανάσες και δεν κατέστη δυνατή η διάσωσή της. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της».