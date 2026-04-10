Την Μονή της Αγίας Κυριακής στον Βαρύπετρο Χανίων, που αποτελεί μετόχι της γυναικείας Μονής Χρυσοπηγής, σε απόσταση 12 χιλιομέτρων από την πόλη, επέλεξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να βιώσει την κορύφωση των Θείων Παθών.

Ο Πρωθυπουργός με την σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφκι Μητροτάκη, παρακολούθησε την Ακολουθία του Επιτάφιου θρήνου στον ναό της Μονής που είναι αφιερωμένος στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος , αλλά εορτάζει και στην εορτή της Αγίας Κυριακής.

