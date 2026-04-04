Μίνι συνάντηση περίπου 20 λεπτών είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα μετά την ορκωμοσία των τριών νέων υπουργών στο Προεδρικό Μέγαρο.

Κυριάκος Μητσοτάκης και Κώστας Τασούλας συζήτησαν σύμφωνα με πληροφορίες τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις αλλά και την κοινή τους παρουσία αύριο στο Μεσολόγγι για τις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Έξοδο.

Ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους και για το αν σκέφτεται πρόωρες εκλογές και δεν απάντησε. Άλλωστε, όπως τονίζουν με έμφαση από το Μέγαρο Μαξίμου οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη του 2027.