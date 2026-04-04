Ολοκληρώθηκε λιγο μετά τις 11:00 το πρωί του Σαββάτου (04/04) στο Προεδρικό Μέγαρο η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης, σηματοδοτώντας και επίσημα τη νέα σύνθεση του κυβερνητικού σχήματος μετά τον ανασχηματισμό που ανακοινώθηκε χθες, 3 Απριλίου.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας, με τους νέους υπουργούς και υφυπουργούς να δίνουν τον προβλεπόμενο όρκο και να αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους.

Δείτε εικόνες από την τελετή:

Οι αφίξεις

Λίγο πριν τις 10:30 κατέφθασε στο Προεδρικό Μέγαρο ο Μαργαρίτης Σχοινάς μαζί με την οικογένειά του, αποφεύγοντας οποιαδήποτε δήλωση και περιοριζόμενος στο «δουλειά μόνο». Στη συνέχεια έφτασε και ο Ευάγγελος Τουρνάς, συνοδευόμενος από τη σύζυγο και το παιδί του, τονίζοντας πως «τώρα είναι ώρα ευθύνης», ενώ ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη που του έδειξε αναθέτοντάς του καθήκοντα στην Πολιτική Προστασία.

Ακολούθησε η άφιξη του Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος έφτασε μόνος του και υπογράμμισε ότι «θα δώσουμε τέλος στην παθογένεια». Λίγο πριν τις 11:00 πέρασε το κατώφλι του Προεδρικού Μεγάρου και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τα νέα πρόσωπα της κυβέρνησης

Στο κυβερνητικό σχήμα εντάσσονται:

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς ως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ο Μακάριος Λαζαρίδης ως υφυπουργός στο ίδιο υπουργείο

Ο Ευάγγελος Τουρνάς ως υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Ανάληψη καθηκόντων και επόμενα βήματα

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ανοίγει ο δρόμος για τις τελετές παράδοσης – παραλαβής στα υπουργεία, όπου τα νέα πρόσωπα της κυβέρνησης θα αναλάβουν άμεσα το έργο τους.

Οι πρώτες κινήσεις των νέων μελών αναμένεται να καθορίσουν και το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής για το επόμενο διάστημα, σε μια περίοδο με αυξημένες απαιτήσεις.

Ο ανασχηματισμός θεωρήθηκε επιβεβλημένος μετά τις παραιτήσεις των Κώστα Τσιάρα, Γιάννη Κεφαλογιάννη και Δημήτρη Βαρτζόπουλου, καθώς τα ονόματά τους περιλαμβάνονται σε δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνοδευόμενη από αίτημα για την άρση της βουλευτικής τους ασυλίας.

Οι συγκεκριμένες εξελίξεις προκάλεσαν άμεσες παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα, με βασικό στόχο την αντιμετώπιση των πολιτικών επιπτώσεων και την απρόσκοπτη συνέχιση του κυβερνητικού έργου.