Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας, προειδοποίησε για τους νέους κινδύνους που απειλούν τον πληθωρισμό στην Ευρώπη, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1. Αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία και στις ανάγκες για βαθύτερη οικονομική ενοποίηση. Παράλληλα, ο κ. Στουρνάρας τόνισε τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας στην Ελλάδα, χαρακτηρίζοντας «τεράστιο λάθος» το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών σε περίοδο πολεμικών συγκρούσεων. «Η χώρα αποτελεί παράδειγμα και η οικονομία πηγαίνει πολύ καλά – για ποιον λόγο να κάνουμε τώρα εκλογές;», ανέφερε.

Όπως επισήμανε, η Ευρώπη οφείλει να προχωρήσει σε κοινή έκδοση χρέους, να ενισχύσει την άμυνα, να επιταχύνει την πράσινη μετάβαση και να επενδύσει σε νέες τεχνολογίες. Στόχος, όπως είπε, είναι η επιστροφή στην κανονικότητα, όταν τερματιστεί ο πόλεμος, μέσα από ένα πιο ανθεκτικό και ανταγωνιστικό οικονομικό μοντέλο. Αναφερόμενος στη διεθνή συγκυρία, υπογράμμισε ότι η οικονομία έχει πληγεί από μια σειρά αρνητικών γεγονότων: την πανδημία, τον πόλεμο στην Ουκρανία, τους δασμούς και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Οι εξελίξεις αυτές, όπως είπε, έχουν επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Γιάννης Στουρνάρας: Ολόκληρη η συνέντευξή του

Ο πόλεμος επιδρά αρνητικά στις οικονομίες και ειδικά στην Ευρώπη που είμαστε εισαγωγέας πετρελαίου. Στην Τράπεζα της Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχουμε κάνει κάποια σενάρια επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη αβεβαιότητα γιατί δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει και ποια θα είναι η ένταση του πολέμου.

Όλες οι χώρες έχουν πάρει μέτρα, κι εμείς πήραμε, είναι ήπια προς το παρόν γιατί δεν έχουμε πολύ μεγάλη κλιμάκωση της κρίσης άρα πρέπει να ελπίζουμε για το καλύτερο και να προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο. Το καλό είναι ότι η ελληνική οικονομία μπήκε σε αυτή την κρίση έχοντας αρκετά «μαξιλαράκια». Έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα, υπάρχουν μεγάλα αποθεματικά του Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος, οι τράπεζες είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένες καλύτερα από κάθε άλλη φορά, οι ασφαλιστικές εταιρείες το ίδιο άρα να ευχόμαστε για το καλύτερο, αν ο μη γένοιτο συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος θα πρέπει να παρθούν κι άλλα μέτρα.

Αυτή τη στιγμή κανείς δεν λέει ότι θα μπούμε σε ύφεση αλλά αν συνεχιστεί, αν πάμε σε σενάρια πάνω από 150$ το βαρέλι δεν αποκλείεται τίποτα, ακόμα και ύφεση. Για την Ευρώπη μιλάω, στην Ελλάδα θα είναι ακόμα δυσκολότερο να πάμε σε ύφεση γιατί ήδη έχουμε ένα θετικό παραγωγικό κενό.

Δεν πιστεύω ότι θα κρατήσει ο πόλεμος, όταν σταματήσει ο πόλεμος ναι μεν θα έχουμε παρενέργειες, δεν θα πέσει ο πληθωρισμός από τη μια μέρα στην άλλη δεν θα κρατήσει όμως πολύ. Θα επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα έπειτα από έναν ορισμένο χρόνο, κι εγώ επειδή θέλω να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο ουδέν κακόν αμιγές καλού, είναι ένα νέο καμπανάκι κινδύνου για την Ευρώπη που λέει «πρέπει να προχωρήσετε σε περισσότερη ενοποίηση και των αγορών, να καταργήσετε τα εσωτερικά εμπόδια και να προχωρήσουμε επιτέλους στα βήματα που έχουμε πει. Δηλαδή θέλουμε να προχωρήσουμε μαζί στην άμυνα, στην πράσινη μετάβαση, στις νέες τεχνολογίες για αυτά τα τρία πράγματα ας εκδώσουμε κοινό ευρωπαϊκό χρέος.

Για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών: Το να γίνουν εκλογές σήμερα θα ήταν ένα τεράστιο λάθος. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα θεωρείται ένα πολύ επιτυχημένο παράδειγμα εξόδου από μια πολύ μεγάλη κρίση και πηγαίνει πολύ καλά, για ποιο λόγο να κάνουμε εκλογές τώρα εν μέσω πολέμου και μεγάλης αναστάτωσης; Η πολιτική σταθερότητα είναι το μεγαλύτερο άυλο κεφάλαιο που έχει μια χώρα, της επιτρέπει να παίρνει αποφάσεις κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες.