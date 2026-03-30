Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, παραχώρησε συνέντευξη στο ΕΡΤnews το βράδυ της Δευτέρας όπου τοποθετήθηκε για μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων, από την οδική ασφάλεια και τους ελέγχους αλκοόλ μέχρι τη δράση της 17 Νοέμβρη, την οπαδική βία και τις επιχειρήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη για τη δίκη σχετικά με την τραγωδία στα Τέμπη, επισημαίνοντας πως υπάρχει εκτενής προετοιμασία σε πολλαπλά επίπεδα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «Και θέλω να σας πω ότι γίνεται μια μεγάλη προετοιμασία με συντονιστή του Υπουργείου Δικαιοσύνης τους τοπικούς δικαστές, την τοπική δικαστική ηγεσία της Λάρισας, αλλά και την κεντρική ηγεσία της Δικαιοσύνης, δηλαδή τον εισαγγελέα και την πρόεδρο του Αρείου Πάγου αλλά και την τοπική ηγεσία της, το δικαστήριο των δικαστηρίων της Λάρισας.

Μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια και με τη συμμετοχή της Αστυνομίας, έτσι ώστε να γίνουν όλα σωστά προγραμματισμένα από την αρχή, έτσι ώστε να πάει ο καθένας στη θέση του στο δικαστήριο, οι διάδικοι, οι κατηγορούμενοι, οι δικηγόροι, οι δημοσιογράφοι και νομίζω ότι όλοι, όλοι αυτοί δίνουν εξετάσεις απέναντι σε ένα μεγάλο ζήτημα που είναι η απονομή της δικαιοσύνης για ένα τόσο μεγάλο θέμα που έχει συγκλονίσει την ελληνική κοινωνία».

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι η διαδικασία να εξελιχθεί με απόλυτη οργάνωση, διασφαλίζοντας την ομαλή παρουσία όλων των εμπλεκομένων και την εύρυθμη λειτουργία της δίκης σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει ισχυρό αντίκτυπο στην κοινή γνώμη.

Για τις κάμερες στους δρόμους

Ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε μεταξύ άλλων πως: «Αυτό το θέμα της άδειας λειτουργίας αυτών των καμερών, σε ό, τι αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι διασφαλισμένο, δηλαδή υπάρχει, έχει δοθεί άδεια εδώ και πολύ καιρό από την αρμόδια αρχή.

Είναι λυμένα αυτά τα θέματα. Αυτά τα οποία πρέπει να λυθούν περαιτέρω είναι μια σειρά από ζητήματα. Για παράδειγμα, το θέμα της Ζώνης είναι απλό, πολύ απλό. Το θέμα της ταχύτητας είναι εξαιρετικά απλό.

Το θέμα του κινητού επίσης είναι εξαιρετικά απλό. Ας πούμε, υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση με το κόκκινο, με την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη.

Καμιά φορά μπορεί να περάσει κάποιος με το πορτοκαλί.

Όλα αυτά θα ρυθμιστούν έτσι ώστε να είναι 100% βέβαιο ότι έχουμε παράβαση, δεν γίνονται υπερβολές και ότι τελικά ο ρόλος της κάμερας που είναι η έξυπνη κάμερα που στέλνει απευθείας στον λογαριασμό μας στο gov.gr την κλήση, να είναι μία δίκαιη π δίκαιη βεβαίωση παράβασης από μια άδικη παράβαση που έχουμε κάνει».

Τα αλκοτέστ

Για το θέμα αυτόδήλωσε ότι: «Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ, ούτε καν Κυριακή βράδυ στην Αττική είχαμε 43.000 ελέγχους αλκοτέστ. Είναι τεράστιο νούμερο αν το πολλαπλασιάσετε επί τέσσερα Σαββατοκύριακα μας κάνουν 160 – 170.000 ελέγχους.

Αυτό λοιπόν άρχισεκαι κάνει δύο πράγματα. Το ένα είναι ο φόβος και το δεύτερο και το πιο σημαντικό, πράγματι άρχισε να διαμορφώνει συνειδήσεις και συμπεριφορές. Αν αυτό κρατήσει κι άλλο, εάν δηλαδή η αστυνομία συνεχίσει με σοβαρότητα, με συνέπεια να κάνει ελέγχους, τότε πράγματι θα έχουμε μια μόνιμη μείωση των ατυχημάτων και μόνιμη μείωση των περιστατικών στο ΚΑΤ».

Για τη 17Νοέμβρη

Ως προς το θέμα αυτό ανέφερε πως: «Έχω βιώσει λεπτό προς λεπτό από την ώρα που ανέλαβα, τότε που σε πολύ νεαρή ηλικία υπουργός Δημόσιας Τάξης. Έχω βιώσει λοιπόν λεπτό προς λεπτό και βήμα προς βήμα, μέχρι την εξάρθρωση, τον πόνο, το δάκρυ, το παράπονο, την απομόνωση, πολλές φορές δυστυχώς την καχυποψία μιας κοινωνίας η οποία στάθηκε απέναντι σε αθώα θύματα και τα θύματα που έφυγαν από τη ζωή, αλλά και τα θύματα, αυτούς που θύματα ειδοποιήθηκαν μετά εξαιτίας της σχέσης τους με τα θύματα που δολοφονήθηκαν.

Μια πραγματικά στάση η οποία με είχε συγκλονίσει τότε και ήταν, αν θέλετε και ο βασικός λόγος για τον οποίον και ψυχικά και πολιτικά, συναισθηματικά και προσωπικά κινήθηκα τόσο έντονα για την εξιχνίαση και εξάρθρωση της οργάνωσης.

Εγώ έχω μία καθαρή απάντηση σε όλους τους Έλληνες ότι δεν υπάρχει τίποτε απολύτως το οποίο δεν αποκαλύφθηκε και δεν τιμωρήθηκε. Τίποτε απολύτως στο οποίο δεν πήγε στο δικαστήριο και τίποτα το οποίο δεν τιμωρήθηκε».

Για την οπαδική βία

Ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε πως: Mπήκαν κάμερες, πλέον ο καθένας μπαίνει με συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα μέσα στο γήπεδο. Καιρός ήταν κι αυτό να γίνει. Αυτό όμως, ήταν μία πρόοδος, μια εξέλιξη. Προφανώς και είναι κατάκτηση επίσης το γεγονός ότι και μεγάλη χαρά που χιλιάδες γονείς με παιδιά πηγαίνουν στο γήπεδο.

Βέβαια ακόμα δεν έχουν καταφέρει οι οπαδοί δύο διαφορετικών ομάδων να μπουν στο ίδιο γήπεδο. Θα ήθελα να το κάνουμε χωρίς κανένα πρόβλημα. Μπορούμε να το κάνουμε. Είναι κάτι που μπορεί να γίνει το επόμενο διάστημα.

Όλα αυτά που όμως μην κάνουμε ένα λάθος, δεν είναι οπαδική βία, είναι οργανωμένο έγκλημα. Είναι εγκληματικές ομάδες που αναμετρώνται για άλλα ζητήματα. Ναρκωτικά, εκβιασμοί, μπράβοι».