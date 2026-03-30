Για τον κίνδυνο εκτόξευσης του πληθωρισμού και την απειλή μείωσης του αναπτυξιακού ρυθμού της χώρας, εξαιτίας των πολεμικών συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, προειδοποίησε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Η κυβέρνηση έκανε πολύ καλά που αντέδρασε άμεσα και έλαβε τα πρώτα μέτρα. Έχουμε αποδείξει αυτά τα επτά χρόνια ότι ξέρουμε να αντιμετωπίζουμε κρίσεις με αρκετά μεγάλη επιτυχία. Χάρη στις πολιτικές που ακολουθούμε, υπάρχει η οικονομική δυνατότητα να στηρίξουμε την κοινωνία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα», τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης. «Θεωρώ ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή είναι η χειρότερη απ’ όλες, διότι αφορά περιοχές που παράγουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο, δηλαδή βασικές ενεργειακές πρώτες ύλες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε ειδική αναφορά στην επιδότηση των 20 λεπτών το λίτρο στο diesel. «Θα το δούμε στην πράξη προς το τέλος της εβδομάδας και σε συνδυασμό με το πλαφόν να μπορέσει να σταματήσει η αύξηση στα καύσιμα. Εκτός βέβαια αν η διεθνής τιμή του πετρελαίου πάει στα 150 ή 200 δολάρια το βαρέλι που θα σημαίνει μεγαλύτερες αυξήσεις».

Για το μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, ο κ. Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον ΑΝΤ1, υπογράμμισε πως «σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα και τα βασικά είδη συντήρησης, δεν πιστεύω ότι μπορεί να αποσυρθεί το πλαφόν με την εικόνα που έχω σήμερα. Σε μεγάλο βαθμό θα πρέπει να διατηρηθεί στις βασικές κατηγορίες και μετά τις 30 Ιουνίου». Όσον αφορά στα καύσιμα «εκεί τα πράγματα είναι πιο απλά. Όταν ισορροπήσει η αγορά, μπορεί να γίνουν πιο βατά».

Ο υπουργός Ανάπτυξης επισήμανε ότι η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή έχει πλέον ένα ισχυρό νομικό οπλοστάσιο στα χέρια της για να κάνει εντατικούς ελέγχους και να επιβάλει πρόστιμα σε όσους παρανομούν. «Περιμένω από την Αρχή να έχει πρακτικά αποτελέσματα και να πραγματοποιήσει εκατοντάδες ελέγχους τις επόμενες ημέρες. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι κάνουν πολύ σωστά τη δουλειά τους», τόνισε.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, η οποία έχει μειώσει από την 1η Ιανουαρίου τη φορολογία για όλους κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ «τα παιδιά μας έως 25 ετών δεν πληρώνουν καθόλου φόρο και από 25 έως 30 ετών ο φόρος είναι 9%. Επίσης, επιστρέφουμε ένα νοίκι το χρόνο σε όσους ζουν στο ενοίκιο και αυτό είναι μια πολύ σοβαρή πολιτική. Είμαστε τμήμα της κοινωνίας και κύριο μέλημά μας είναι η προστασία των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας. Ο στόχος μας είναι να δημιουργούμε περισσότερες δουλειές, να αυξάνονται οι μισθοί, να γίνονται επενδύσεις και να ελέγχουμε τη σωστή λειτουργία της αγοράς».

Ο υπουργός Ανάπτυξης σχολίασε και την πολιτική επικαιρότητα, τονίζοντας ότι στόχος της ΝΔ είναι η αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές. Όπως ανέφερε «είναι στο χέρι μας να πείσουμε τους πολίτες ότι έχουμε καλύτερο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030. Έχουμε παράξει έργο και τον επόμενο χρόνο μέχρι τις εκλογές οφείλουμε όλοι να συνεχίσουμε το ίδιο δυνατά, με σκληρή δουλειά και σοβαρότητα. Η παράταξή μας, με την πολιτική που ακολουθεί, απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Πιστεύω ότι οι πολίτες θα σκεφτούν λογικά και η ΝΔ θα είναι ισχυρή για μια τρίτη τετραετία».

Ερωτηθείς για το σενάριο πρόωρων εκλογών, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Το θέμα αυτό έχει κλείσει με σαφή τρόπο από τον Πρωθυπουργό».

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ακόμα πως «άλλο δημοσκοπήσεις και άλλο εκλογές. Πιστεύω ότι θα μπουν λιγότερα κόμματα στην επόμενη Βουλή απ’ αυτά που είναι σήμερα. Νομίζω ότι δεν θα μπουν πάνω από έξι και θα είναι εκείνα που έχουν ισχυρή ιστορική ταυτότητα». Για τις υποθέσεις που έχουν πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης όπως είναι αυτή των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε πως «πρέπει να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και να λάμψει όλη η αλήθεια. Είμαι βέβαιος ότι θα γίνουν όλα όσα πρέπει και δεν χρειάζεται να οξύνουμε περισσότερο τα πράγματα».

Ειδική αναφορά έκανε ο υπουργός Ανάπτυξης στις αλλαγές που φέρνει στην καταναλωτική πίστη, το νομοσχέδιο του Υπουργείου. «Λαμβάνουμε μέτρα για να βάλουμε τέλος σε άσχημες καταστάσεις για τους καταναλωτές που αφορά καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Βάζουμε ένα τέλος στα μικρά γράμματα που δεν διαβάζεις ποιες είναι οι προϋποθέσεις, αλλά και σε εκβιαστικές πρακτικές. Θα μπει ένα πλαφόν στο πόσο μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και το ποσοστό θα είναι μεταξύ 30% και 50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκες».