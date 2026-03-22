Η δύναμη των social media και ειδικά του TikTok επιβεβαιώθηκε για ακόμα μια φορά με ένα βίντεο που δημοσίευσε ο χρήστης @gio.barber15. Ανάμεσα στα χιλιάδες σχόλια που συγκέντρωσε η ανάρτηση, ξεχώρισε εκείνο του ίδιου του πρωθυπουργού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν προσπέρασε το χιουμοριστικό στιγμιότυπο και έδειξε διατεθειμένος να δει τη συνέχεια της διαδικασίας.

«Αναμένω το Part 2 για να βαθμολογήσω!», έγραψε ο πρωθυπουργός κάτω από το βίντεο, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων στους χρήστες της πλατφόρμας, οι οποίοι περιμένουν πλέον να δουν αν το κούρεμα του μικρού θα πάρει «άριστα».

«Επειδή έτσι το ξέρουν όλοι και είναι πολύ διάσημος»

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας μικρός πελάτης κάθισε στην καρέκλα του κουρείου και εξέπληξε τον επαγγελματία με τις προτιμήσεις του στο στιλ. Ο διάλογος που ακολούθησε ήταν απολαυστικός, με τον κομμωτή να προσπαθεί να καταλάβει αν ο ανήλικος εννοούσε όντως το κούρεμα του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Θέλεις του Κυριάκου Μητσοτάκη το κούρεμα; Του πρωθυπουργού της χώρας;», ρώτησε ο κουρέας με έκδηλη απορία. Ο μικρός, χωρίς να χάσει την ψυχραιμία του, απάντησε με ένα ξεκάθαρο «Ναι».

Όταν ο κομμωτής επιχείρησε να μάθει τον λόγο πίσω από αυτή την επιλογή, ρωτώντας τον «Και γιατί θέλεις το κούρεμα του Κυριάκου;», ο πιτσιρικάς απάντησε: «Επειδή έτσι το ξέρουν όλοι και είναι πολύ διάσημος».

Η χωρίστρα και η «πόρτα» στον κουρέα

Το viral βίντεο συνεχίστηκε με τον κουρέα να προσπαθεί να κάνει χιούμορ σχετικά με το περιεχόμενο της τσάντας του μικρού, ρωτώντας τον «Αυτή η τσάντα εκεί δικιά σου είναι;». Ο μικρός επιβεβαίωσε, αλλά όταν ο επαγγελματίας του ζήτησε να την ανοίξει λέγοντας «Άνοιξε λίγο να δω κάτι, δεν είμαι… αστυνομικός», ο πελάτης αρνήθηκε πεισματικά.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στο επόμενο βίντεο, καθώς ο επίσημος λογαριασμός του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει θέσει τον πήχη ψηλά για την τελική βαθμολογία του αποτελέσματος.