Εξαιρετικά επικίνδυνα χαρακτήρισε όλα όσα συνέβησαν στις φυλακές Δομοκού με τη δολοφονία ισοβίτη, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, είπε πως «δυστυχώς έχουμε μεγάλο πρόβλημα στις φυλακές, έχουμε πολύ κόσμο πια, υπάρχει πολύς πληθυσμός λόγω της αυστηροποίησης της νομοθεσίας», κάνοντας λόγο για πολύ παλιές υποδομές. «Φανταστείτε η τελευταία καινούργια φυλακή είναι αυτήν τη στιγμή της Δράμας, η οποία είχε προετοιμαστεί πριν 10 χρόνια περίπου και λειτούργησε πριν 1 χρόνο», ανέφερε επίσης.

«Ο Κορυδαλλός θα μεταφερθεί στον Ασπρόπυργο»

Παράλληλα, όπως είπε, το ζητούμενο από εδώ και πέρα είναι να τρέξει το πρόγραμμα κατασκευής νέων σωφρονιστικών καταστημάτων, οκτώ τον αριθμό, εκ των οποίων η μια βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία και θα είναι στον Ασπρόπυργο. «Ο Κορυδαλλός θα μεταφερθεί στον Ασπρόπυργο, γύρω στο 2030 υποθέτω θα είναι έτοιμες. Ετοιμάζουμε και άλλα καταστήματα στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας, στα Γιάννενα, στη Μεγαλόπολη και επίσης στη Δυτική Μακεδονία. Αυτά όλα τρέχουν πολύ γρήγορα», ενημέρωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

«Έχουμε εξασφαλίσει τους πόρους, ενώ σε λίγες μέρες αρχίζει η εφαρμογή της ηλεκτρονικής επιτήρησης. που υποθέτω πολύ σύντομα μέσα από τις αποφάσεις των δικαστηρίων θα δοθεί η δυνατότητα πολλοί άνθρωποι με ήπιες ποινές να μην τις εκτίουν στις φυλακές, αλλά να βρίσκονται σπίτι τους ή όπου οριστεί με το βραχιολάκι».

Ερωτηθείς για το SMS που του έστειλε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο υπουργός απάντησε: «Είμαι πολιτικός προϊστάμενος και όχι αρχηγός της ΕΛΑΣ. Καθορίζω το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η Αστυνομία. Ο αρχηγός της Αστυνομίας διέταξε μια ΕΔΕ την οποία ανέλαβε μια ταξίαρχος. Αυτή είναι υπεύθυνη να ολοκληρώσει και να παραδώσει τα αποτελέσματα».