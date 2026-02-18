Ανακοινώθηκε από τον αντιπρόεδρο της Βουλής Γιώργο Γεωργαντά η επιστολή του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκου Ανδρουλάκη, με την οποία ενημερώνει το Σώμα ότι ο βουλευτής Λέσβου Παναγιώτης Παρασκευαϊδης «τίθεται εκτός» της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.
Μετά από αυτήν την εξέλιξη, το ΠΑΣΟΚ διαθέτει 32 βουλευτές (από 33), ενώ αυξάνεται ο αριθμός των ανεξαρτήτων βουλευτών από 26 σε 27.
Οι δυνάμεις των Κοινοβουλευτικών Ομάδων διαμορφώνονται, πλέον, ως εξής (σε παρένθεση ο αριθμός των βουλευτών που εξελέγησαν με το κάθε κόμμα στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου του 2023):
- Νέα Δημοκρατία 156 (158)
- ΠΑΣΟΚ 32 (32)
- ΣΥΡΙΖΑ 25 (47)
- ΚΚΕ 21 (21)
- Νέα Αριστερά 12 (0)
- Ελληνική Λύση 11 (12)
- Νίκη 8 (10)
- Πλεύση Ελευθερίας 5 (8)
- Ανεξάρτητοι 27 (0)