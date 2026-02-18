Συγκρούστηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής ο Μακάριος Λαζαρίδης και ο Δημήτρης Μάντζος με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΑ.

Ο Λαζαρίδης, μιλώντας στο βήμα, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Το ΠΑΣΟΚ επιμένει να παρουσιάζει τη σημερινή κυβέρνηση ως “κυβέρνηση των σκανδάλων”. Όμως η πραγματικότητα το διαψεύδει. Διότι όπου υπάρχει οσμή σκανδάλου το τελευταίο διάστημα, όλο και κάποιο στέλεχός του εμφανίζεται στο κάδρο. Τη μία ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ο κουμπάρος του κ. Ανδρουλάκη. Την άλλη ο κ. Παναγόπουλος της ΓΣΕΕ. Τώρα η κυρία Χατζηδάκη».

Η ομιλία του προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Δημήτρη Μάντζου, ο οποίος είπε:

«Την ευθύνη την έχει η κυβέρνηση της ΝΔ όπως έχει και την ευθύνη λογοδοσίας. Κάνετε ένα σόου εντελώς αντίθετο από όσα προβλέπει το τεκμήριο αθωότητας. Εσείς το παραβιάσατε όταν την ίδια ώρα το επικαλείστε για δικούς σας υπουργούς. Έρχεται δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ και πάτε στις εξεταστικές επιτροπές για να συγκαλύψετε και μας κάνετε μαθήματα διαφάνειας; Εμείς τι κάναμε; Ότι κάναμε σε όλες τις περιπτώσεις. Αναστολή κομματικής ιδιότητας μέχρι το τέλος της έρευνας».