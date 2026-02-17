Η πολιτική θύελλα που προκάλεσαν οι δηλώσεις του Παναγιώτη Παρασκευαΐδη στο κανάλι της Βουλής οδήγησε στην απομάκρυνσή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, με τον ίδιο ωστόσο να μην παίρνει πίσω ούτε λέξη από όσα είπε. Ο πλέον ανεξάρτητος βουλευτής τοποθετήθηκε δημόσια το πρωί της Τρίτης, ξεκαθαρίζοντας τη στάση του και υπερασπιζόμενος τη φράση που πυροδότησε τις εξελίξεις.

Ο κ. Παρασκευαΐδης επιμένει ότι δεν προτίθεται να ανακαλέσει την αναφορά του περί «συγκυβέρνησης ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα», η οποία αποτέλεσε την αφορμή για τη διαγραφή του. Όπως σημειώνει, όσα δήλωσε συνιστούν μια «απόλυτα κατανοητή για τον κοινό νου έκφρασή μου που έχει να κάνει με τον πατριωτισμό των Ελλήνων σε ακραίες καταστάσεις όπου απειλείται η ελευθερία ή ακόμα και η εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας».

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα, μιλώντας στο κανάλι της Βουλής, και απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία προκειμένου να αποτραπεί μια πιθανή κατάσταση ακυβερνησίας, ο βουλευτής είχε δηλώσει: «αν είναι να μείνει ακυβέρνητη η Ελλάδα πρέπει να συνεργαστούμε με όλους. Με τους πάντες. Ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα».

Η δήλωση Παρασκευαΐδη μετά τη διαγραφή του

Στη μακροσκελή ανακοίνωσή του προς τους πολίτες της εκλογικής του περιφέρειας αναφέρει:

«Αγαπημένοι μου συμπατριώτες της Λέσβου της Λήμνου και του Αη Στράτη

Όπως ήδη γνωρίζετε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης λαμβάνοντας ως αφορμή μια απόλυτα κατανοητή για τον κοινό νου έκφρασή μου που έχει να κάνει με τον πατριωτισμό των Ελλήνων σε ακραίες καταστάσεις όπου απειλείται η ελευθερία ή ακόμα και η εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας, στα πλαίσια συνέντευξής μου στο κανάλι της Βουλής, με γραπτή δήλωσή του προς τον πρόεδρο της Βουλής με έθεσε εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του κινήματος.

Δεν θα ασχοληθώ ούτε με το περιεχόμενο της δήλωσης του κυρίου προέδρου αλλά ούτε και με τα βαθύτερα αίτια αυτής του της απόφασης, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν με αγγίζουν, μιας και για μένα η βουλευτική ιδιότητα ουδέποτε υπήρξε αυτοσκοπός πολύ δε περισσότερο βιοποριστικό επάγγελμα. Δεν επιδίωξα την βουλευτική ιδιότητα για να πάρω αλλά για να προσφέρω…

Μεγάλωσα και γαλουχήθηκα με αξίες και αρχές που μου επέβαλαν και επιβάλουν την διαφύλαξη της αξιοπρέπειάς μου ως κόρην οφθαλμού και την πορεία μου στην κοινωνία με σημαία την προσφορά , την αλληλεγγύη αλλά πάνω από όλα την αλήθεια. Μια αλήθεια που έχει πάρει διαζύγιο με την πολιτική και που δυστυχώς στις σύγχρονες κοινωνίες μπορεί κανείς και να ζει χωρίς αυτήν, χωρίς το ψέμα όμως όπως φαίνεται ποτέ.

Πάντως σε κάθε περίπτωση θεωρώ απαραίτητο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να γνωρίζει ότι μπορεί να με έθεσε εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του κινήματος αλλά ποτέ δεν θα μπορέσει να με θέσει έξω από τις καρδιές τις δικές σας, των συμπατριωτών μου, που με κάθε τρόπο και μέσο, εκφράζετε την υποστήριξη και την συμπαράστασή σας αναγνωρίζοντας τους μακρόχρονους πολιτικούς μου αγώνες πάντα από τα μετερίζια της δημοκρατικής παράταξης, τη συνεχή, συνεπή και υποστηρικτική παρουσία μου ως βουλευτής δίπλα στα μικρά και μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζετε , αλλά και την συνολική επιστημονική και κοινωνική μου προσφορά προς εσάς, τους κατοίκους των νησιών μας.

Κλείνοντας διαβεβαιώ εσάς τους συμπατριώτες μου, ότι πέρα από παρατάξεις, πέρα από κόμματα ,η φωνή των ακριτικών νησιών μας, της Λέσβου, της Λήμνου, του Αη Στράτη, μας ενώνει και μου επιτάσσει να συνεχίσω να αγωνίζομαι με συνέπεια ως ανεξάρτητος πλέον βουλευτής όλων σας προωθώντας και υπερασπίζοντας, τα πάγια αλλά και όλα τα δίκαια αιτήματά σας όπως έκανα μέχρι τώρα.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ

Ανεξάρτητος βουλευτής

Λέσβου – Λήμνου- Αη Στράτη»