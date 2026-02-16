«Η Νέα Δημοκρατία πάει να βάλει ένα δίλημμα ότι δήθεν η μάχη είναι μεταξύ συστημισμού και αντισυστημισμού. Δεν είναι αυτή η μάχη», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Action24. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υποστήριξε ότι «η μάχη είναι μεταξύ συντηρητικών πολιτικών νεοφιλελεύθερων που γενούν ανισότητες, σπαταλούν ευκαιρίες και προσβάλλουν θεσμούς με πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη και στελέχη τους κ. κ. Γεωργιάδη και Βορίδη και ενδεχομένως τον κ. Βελόπουλο και την κυρία Λατινοπούλου και από την άλλη πλευρά έχουμε προοδευτικές πολιτικές οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής ανόρθωσης με το ΠΑΣΟΚ».

Εξέφρασε την πεποίθηση πως «όταν λοιπόν αρχίσει να μπαίνει αυτό το δίλημμα και μπορέσουμε επιτέλους να μιλήσουμε για να πραγματικά προβλήματα, όπως το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους και την απαλλαγή και τον περιορισμό τής ευθύνης των εγγυητών και την προστασία πρώτης κατοικίας και το πώς διαχειρίστηκε όλα αυτά η Νέα Δημοκρατία, τότε ο κόσμος θα κάνει τη σωστή επιλογή».

Ερωτηθείς για την δημοσκόπηση της GPO, ο κ. Τσουκαλάς απάντησε ότι «και αυτή η δημοσκόπηση δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η ηγεμονική δύναμη στην αντιπολίτευση και είναι το μοναδικό κόμμα που μπορεί δυνητικά να αντιμετωπίσει τη ΝΔ». Επισήμανε πως «εμείς δεν λέμε ότι είναι εύκολο ούτε αποτελεί περίπατο, είναι μια μεγάλη μάχη που θα πρέπει να δώσουμε ενωμένοι όλοι μαζί και με αίσθηση καθήκοντος απέναντι στην κοινωνία», ενώ προσέθεσε πως «αν παραμείνει αυτή η κυβέρνηση, η χώρα θα έχει τεράστια προβλήματα παραγωγικής υστέρησης, υπανάπτυξης, σκανδάλων, διαφθοράς και κοινωνικών ανισοτήτων».

Με αφορμή, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου του κόμματος, όσα είπε περί Κέντρου ο συνομιλητής του και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, κ. Μηταράκης στο ίδιο πάνελ, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ αναρωτήθηκε αν το Κέντρο θέλει υποκλοπές, τον έλεγχο των Ανεξάρτητων Αρχών και υπουργούς που δεν πηγαίνουν στη Δικαιοσύνη. Σχολίασε μεταξύ άλλων ότι «πάντως, Γεωργιάδης και Κέντρο δεν πάνε μαζί» και πως «η Νέα Δημοκρατία πολύ συχνά ακολουθεί τακτικές ακραίου κόμματος», ενώ «το Κέντρο θέλει ποιότητα και μετριοπάθεια, δεν θέλει απειλές και τοξικότητα». Είπε ότι «Κέντρο σημαίνει ισχυρή μεσαία τάξη» και πως «η ΝΔ έχει καταστρέψει τη μεσαία τάξη», ενώ το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που μπορεί να εγγυηθεί ότι θα διευρυνθεί η μεσαία τάξη».

Στον απόηχο της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ και της χθεσινής Συνεδρίασης της Ολομέλειας της, ο κ. Τσουκαλάς μίλησε για «γόνιμες διαδικασίες», για «μία σπουδαία συζήτηση και μάλιστα σε ενωτικό και προωθητικό τόνο και όλες οι ομιλίες να δείχνουν σε μία κατεύθυνση, αυτή της πολιτικής αλλαγής». «Το κλίμα, χθες, ήταν πανηγυρικό και την Παρασκευή ήταν ένα κλίμα όπως πρέπει να είναι σε κάθε κόμμα που στις συνεδριάσεις των οργάνων εκφράζονται ελεύθερα όλες οι απόψεις και βρίσκονται οι ενοποιητικές γραμμές», σχολίασε. Καταλόγισε σε ορισμένα ΜΜΕ προσπάθεια «να δείξουν μία εικόνα κρίσης του ΠΑΣΟΚ, ενώ το ΠΑΣΟΚ όχι μόνο δε διαλύεται αλλά υποδέχεται πάρα πολύ κόσμο που είχε κάνει άλλες επιλογές στο παρελθόν». Τόνισε ότι άλλα είναι τα κόμματα που έχουν πρόβλημα και πως «η ΝΔ έχει δύο πρώην πρωθυπουργούς που λένε ότι στην ουσία κινδυνεύει η χώρα, η δημοκρατία, η δικαιοσύνη…». «Υπάρχει όμως ένας μηχανισμός επικοινωνίας που θέλει να κρύψει τα προβλήματα της κυβέρνησης και να τα ”φέρει” στο ΠΑΣΟΚ», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι «το τελευταίο διάστημα το ΠΑΣΟΚ είναι αντιμέτωπο με μια επιχείρηση αποδόμησης από το μιντιακό κατεστημένο που στηρίζει το Μέγαρο Μαξίμου. Από εκεί εκπορεύεται η όλη διαδικασία που επιχειρεί να μεγεθύνει επιμέρους διαφωνίες και να τις εμφανίσει ως εσωκομματικά προβλήματα». Επισήμανε ότι «προφανώς, όταν πας σε ένα συνέδριο, υπάρχουν και διαφορετικές οπτικές» και πως «τα συνέδρια είναι κυρίαρχα, αυτός είναι ο ρόλος τους και φυσικά προηγείται ένας διάλογος».

Με φόντο τον πλειστηριασμό φωτογραφιών που φέρονται να αποτυπώνουν την εκτέλεση των 200 αντιστασιακών στην Καισαριανή αλλά και τον βανδαλισμό τού μνημείου, ο κ. Τσουκαλάς δήλωσε ότι η ελληνική Πολιτεία, θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να τεκμήρια αυτά εμβληματικών στιγμών της ελληνικής ιστορίας, της ταυτότητάς μας, να περιέλθουν στον ελληνικό λαό και τη χώρα μας».