Κεκλισμένων των θυρών ξεκίνησε στη Βουλή η διαδικασία ενημέρωσης των κομμάτων για τις τελευταίες εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, βρέθηκε ενώπιον της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, επιλέγοντας ο ίδιος να ανοίξει τα χαρτιά του για όσα συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν κατά το πρόσφατο ταξίδι της ελληνικής αποστολής στην τουρκική πρωτεύουσα.

Η ενημέρωση, βασίζεται στην πρωτοβουλία του υπουργού να ενεργοποιήσει το άρθρο 36§5 του Κανονισμού της Βουλής. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα αποτελέσματα του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ), το οποίο έλαβε χώρα στις 11 Φεβρουαρίου, με φόντο την τετ-α-τετ συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Οι επτά πυλώνες της νέας συμφωνίας

Πέρα από το κλίμα στις κατ’ ιδίαν επαφές των δύο ηγετών, η συνάντηση στην Άγκυρα κατέληξε στην υπογραφή επτά σημαντικών κειμένων που αγγίζουν την καθημερινότητα, την οικονομία και την ασφάλεια των δύο χωρών.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που κατατίθενται στη Βουλή, οι συμφωνίες περιλαμβάνουν:

Κοινή Δήλωση των δύο κυβερνήσεων για το πλαίσιο συνεργασίας.

των δύο κυβερνήσεων για το πλαίσιο συνεργασίας. Μνημόνιο για τον Πολιτισμό και κοινές δράσεις στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου.

και κοινές δράσεις στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου. Σύμπραξη των επενδυτικών φορέων Enterprise Greece και Invest in Turkiye .

και . Έναρξη διμερούς προγράμματος στην έρευνα και την τεχνολογία .

. Στενότερη συνεργασία για την ετοιμότητα απέναντι σε σεισμούς .

. Το «πράσινο φως» για τη δρομολόγηση της ακτοπλοϊκής γραμμής Θεσσαλονίκη – Σμύρνη, ένα πάγιο αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου.

Η συζήτηση στην Επιτροπή αναμένεται να είναι μακρά, καθώς οι εκπρόσωποι των κομμάτων ζητούν διευκρινίσεις για το βάθος αυτών των δεσμεύσεων.