Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απάντησε με έντονο τρόπο στις αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ σχετικά με το θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι υπήρξε απόπειρα συγκάλυψης της ιδιοκτησίας από την πλευρά της κυβέρνησης.

Στην τοποθέτησή του στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών έκανε λόγο για οργανωμένες επιθέσεις που στόχο έχουν την παραπλάνηση της κοινής γνώμης, σημειώνοντας πως ένα σημαντικό τμήμα του πολιτικού συστήματος επιλέγει να δρα με πρακτικές που δεν συνάδουν με θεμιτό πολιτικό ανταγωνισμό. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «Ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος πολιτεύεται με όρους λαθροχειρίας».

Αναφερόμενος στα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για υποτιθέμενες μυστικές επισκέψεις δύο Αμερικανών στην Ελλάδα και για επαφές που σχετίζονται με σενάρια διαμοιρασμού του Αιγαίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε: «η επίσκεψη αυτή ήταν ιδιωτική στην πρέσβη και δεν έγινε καμία συνάντηση με μέλη της κυβέρνησης. Δεν έχει υπάρξει καμία παρέμβαση από τις ΗΠΑ ούτε άτυπη ούτε τυπική για τα ελληνοτουρκικά». Με τη δήλωση αυτή διέψευσε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή ή παρέμβαση σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Στη συνέχεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρουσίασε ενημέρωση του υπουργείου Πολιτισμού σχετικά με φωτογραφικό υλικό Ελλήνων αντιστασιακών που φέρεται να δημοπρατείται μέσω της πλατφόρμας Ebay. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση: «Οι φωτογραφίες των Ελλήνων αντιστασιακών και αποτελούν αντικείμενο εν εξελίξει δημοπρασίας στο Ebay πρέπει να αποκτηθούν από το ελληνικό κράτος αν είναι γνήσιες. Ήδη το υπουργείο Πολιτισμού έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες απόκτησής τους αν διαπιστωθεί ότι είναι γνήσιες και υπο την προϋπόθεση ότι ο κάτοχός τους θα δεχθεί έλεγχο». Όπως διευκρινίστηκε, το ελληνικό κράτος θα κινηθεί θεσμικά, εφόσον πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Απαντώντας στις πρόσφατες παρεμβάσεις του Ευάγγελου Βενιζέλου σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τα περί εκβιασμού, τονίζοντας ότι: «Για τα περί εκβιασμού δεν έχουν καμία βάση. Ήρθε η στιγμή για τη Βουλή να εκκινήσει τη διαδικασία ως προτείνουσα. Οι προτάσεις έγιναν για να δείξουν που πρέπει να πάει η Ελλάδα του 2030, και έπειτα και δημοκρατία έχουμε, δεν θα απολογηθούμε που υπογραμμίζουμε τις κορυφαίες προτεραιότητές μας. Να μπει φρένο στους υποστηρικτές της πάνω και της κάτω πλατείας να φορτώσουν ελλειμματικούς προϋπολογισμούς στις επόμενες γενιές, είναι στρατηγική μας επιλογή να συνδέεται η αξιολόγηση με τη μονιμότητα στο δημόσιο και να περνάει από το σύνταγμα, η αναθεώρηση του άρθρου 16 και του άρθρου 86. Προτιμώ να μιλάω για την ουσία. Τις απαντήσεις θα τις δώσουν οι βουλευτές και τα κόμματα που ανήκουν».

Με τη δήλωση αυτή, επανέλαβε ότι η κυβέρνηση επιλέγει να επικεντρωθεί στον πυρήνα των προτάσεων και στη θεσμική διαδικασία, αφήνοντας την τελική κρίση στη Βουλή και στα πολιτικά κόμματα.