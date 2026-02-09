Προβληματισμό προκαλεί στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας η συνεχής προκλητικότητα των Τούρκων στο Αιγαίο, παρά το γεγονός ότι η Άγκυρα σε επίπεδο ρητορικής επιχειρεί να δείξει ένα καλό πρόσωπο προς τη Δύση, ενόψει και της επικείμενης συνάντησης του προέδρου της γείτονος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, την Τετάρτη. Στην πράξη αυτό που δείχνουν τα στοιχεία είναι μια κατακόρυφη αύξηση της έντασης στο Αρχιπέλαγος όχι μονάχα εκ μέρους της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας αλλά και του Πολεμικού Ναυτικού. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το 2025 καταγράφηκε ρεκόρ πενταετίας στις παραβιάσεις των ελληνικών χωρικών υδάτων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, μέσα στο περασμένο έτος σημειώθηκαν συνολικά 2.988 παραβιάσεις, αριθμός που πλησιάζει τα επίπεδα του 2020, όταν η Ελλάδα και η Τουρκία είχαν βρεθεί μια ανάσα από τη γενικευμένη κρίση, τόσο στον Έβρο με τον υβριδικό πόλεμο στη συνοριογραμμή όσο και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο με τη δράση του ερευνητικού σκάφους Oruc Reis. Παρά τις επαφές λοιπόν σε πολιτικό επίπεδο, τα δεδομένα στο πεδίο δείχνουν ότι η Τουρκία έχει εγκαταλείψει στην πράξη την τακτική των χαμηλών τόνων στο Αιγαίο και επανέρχεται σε μια στρατηγική συνεχούς πίεσης και αμφισβήτησης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι καμία από τις καταγεγραμμένες παραβιάσεις δεν σχετίζεται με τουρκικά αλιευτικά σκάφη. Όλα τα περιστατικά που αναφέρουν τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ αφορούν τη δράση του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού και, κυρίως, της τουρκικής Ακτοφυλακής. Αυτό ενισχύει την εκτίμηση ότι πρόκειται για συνειδητή πολιτική επιλογή της Άγκυρας, με στόχο τη δημιουργία τετελεσμένων μέσω στρατιωτικών και ημι-στρατιωτικών μέσων και όχι για μεμονωμένα ή «τυχαία» επεισόδια.

Η σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια αποτυπώνει ξεκάθαρα την κλιμάκωση. Το 2024 είχαν καταγραφεί 2.499 παραβιάσεις, το 2023 μόλις 1.642, το 2022 ακόμη λιγότερες καθώς ήταν «μόνο» 1.581, ενώ το 2021 είχαν ανέλθει σε 2.085. Μόνο το 2020 είχε σημειωθεί μεγαλύτερος αριθμός, με 3.217 περιστατικά, σε μια χρονιά που θεωρείται σημείο καμπής στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Για τα επιτελεία της χώρας μας, τα στοιχεία δείχνουν ότι στο Αιγαίο επικρατεί πλέον μια κατάσταση μόνιμης έντασης, με αυξημένο επιχειρησιακό φόρτο για τις Ένοπλες Δυνάμεις και το Λιμενικό Σώμα.

Όπως σημειώνουν οι γνωρίζοντες, τα περισσότερα περιστατικά εντοπίζονται σε ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές του ανατολικού Αιγαίου, όπως γύρω από τα Ίμια και την Καλόλιμνο, στο Αγαθονήσι, στο Φαρμακονήσι και στη Ζουράφα. Πρόκειται για σημεία που εδώ και χρόνια βρίσκονται στο επίκεντρο της τουρκικής αμφισβήτησης και όπου η παρουσία ελληνικών πλοίων είναι συνεχής. Το Λιμενικό Σώμα της χώρας μας επιχειρεί συστηματικά στις ίδιες περιοχές, προκειμένου να επιτηρεί τα θαλάσσια σύνορα και για να αντιμετωπίζει την παράνομη δραστηριότητα τουρκικών αλιευτικών, η οποία, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, έχει αυξηθεί αισθητά τους τελευταίους μήνες.

Παράλληλα, η ελληνική πλευρά έχει βρεθεί αντιμέτωπη με επανειλημμένες παρενοχλήσεις κατά τη διάρκεια νόμιμων δραστηριοτήτων της. Πλοία που εκτελούσαν εργασίες πόντισης καλωδίων ηλεκτρικής διασύνδεσης ή οπτικών ινών στο Αιγαίο δέχτηκαν προσεγγίσεις από τουρκικά σκάφη, τα οποία εξέπεμπαν συνεχώς μηνύματα μέσω ασυρμάτου, αμφισβητώντας το δικαίωμά μας να πραγματοποιούμε τις συγκεκριμένες εργασίες. Σε αυτά τα μηνύματα επαναλαμβανόταν ο ισχυρισμός ότι απαιτείται άδεια από την τουρκική Υδρογραφική Υπηρεσία, καθώς, σύμφωνα με την Άγκυρα, οι περιοχές αυτές αποτελούν τμήμα της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, θέση που η Ελλάδα εννοείται πως απορρίπτει ως ανυπόστατη.