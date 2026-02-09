Ξεκάθαρος για την άμεση ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά ήταν σήμερα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ αναφερόμενος στο θέμα είπε πως «ο πρωθυπουργός στα Ιωάννινα ρωτήθηκε και απάντησε. Να μας έχετε εμπιστοσύνη. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει. Έχω πει ότι μέσα στο 2026 όλοι οι νοσηλευτές θα μπουν στα βαρέα και ανθυγιεινά».

Για την ανακαίνιση των Νοσοκομείων ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε σε δύο παραδείγματα τονίζοντας πως το αν είναι κάποιος ικανοποιημένος ή όχι από το σύστημα υγείας είναι μια μεγάλη συζήτηση, γιατί ένα σύστημα υγείας έχει πολλά προβλήματα. Το πρώτο παράδειγμα αφορούσε το νοσοκομείο της Λευκάδας, ένα ολοκαίνουριο νοσοκομείο όπως είπε. «Παραλάβαμε νοσοκομείο που είχε προϋπολογισμό 2 εκατομμύρια ευρώ και πέρυσι φτάσαμε τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε αυξήσει το προσωπικό και υπογράψαμε να ανοίξουμε τη ΜΕΘ, για να έχουμε και νέα τμήματα. Είναι ένα νοσοκομείο που έχει πολύ μεγάλη πρόοδο».

Ο Α. Γεωργιάδης αναφέρθηκε επίσης, στο Τζάνειο, επισημαίνοντας πως είναι από τα πρώτα νοσοκομεία στην Ελλάδα και «κάναμε την πρώτη συνολική ανακαίνιση του νοσοκομείου που έχει γίνει ποτέ από το 1960. Από τότε δεν είχε αλλάξει ούτε καρφί. Η πρόοδος του ΕΣΥ σήμερα δεν κρύβεται».