Νέα λεκτική αντιπαράθεση είχε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με διαδηλωτές που πρόσκεινται στον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, αυτή τη φορά κατά την παρουσία του στο νοσοκομείο της Λευκάδας.

Οι συγκεντρωμένοι διαμαρτύρονταν για την αγορά των φρεγατών Belharra και κατήγγειλαν τις επιλογές του ΝΑΤΟ, επαναλαμβάνοντας συνθήματα που είχαν ακουστεί και σε αντίστοιχη κινητοποίηση στο νοσοκομείο του Άργους την προηγούμενη ημέρα.

Ο υπουργός, μέσα από ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ανέφερε ότι στη Λευκάδα έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις στο νέο νοσοκομείο, τονίζοντας πως «στην Λευκάδα ανοίξαμε το νέο Νοσοκομείο που είναι παλάτι κυριολεκτικά, τριπλασιάσαμε τον προϋπολογισμό του, αυξήσαμε το προσωπικό του, υπογράψαμε τον νέο Οργανισμό τώρα, κάνουμε νέες προκηρύξεις, αγοράσαμε σε δύο χρόνια 48 νέα μηχανήματα».

Παρά τα όσα υποστήριξε για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας, οι διαδηλωτές συνέχισαν να φωνάζουν «δώστε λεφτά για υγεία και παιδεία, και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία», ενώ ο υπουργός ρώτησε «Το ΝΑΤΟ τι δουλειά έχει εδώ;», με τους συγκεντρωμένους να επιμένουν στα ίδια συνθήματα.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, όταν ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε ότι «το Ισραήλ στηρίζει την Ελλάδα» και ότι «τα F-35 στην Τουρκία τα σταμάτησε το Ισραήλ», όπως αναφέρει, δεν υπήρξε απάντηση από την πλευρά των διαδηλωτών.

Όλη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Απολαμβάνω κατά την είσοδο μου στα Νοσοκομεία τον διάλογο μου με τους συνδικαλιστές της Αριστεράς. Μετά το Άργος χθες στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας.

Δείτε αυτό το βίντεο είναι απολαυστικό κυρίως διότι στην Λευκάδα ανοίξαμε το νέο Νοσοκομείο που είναι παλάτι κυριολεκτικά, τριπλασιάσαμε τον προϋπολογισμό του, αυξήσαμε το προσωπικό του, υπογράψαμε τον νέο Οργανισμό τώρα, κάνουμε νέες προκηρύξεις, αγοράσαμε σε δύο χρόνια 48 νέα μηχανήματα, φέρνουμε νέο δεύτερο Αξονικό Τομογράφο που θα κάνει και αξονικές στεφανιογραφίες και νέο μαγνητικό τομογράφο, μέσα στο 2026 ανοίγουμε τις ΜΕΘ, εντάσσουμε την αξιοποίηση ακινήτου κλειστού επί 60 χρόνια για να φτιάξουμε κατοικίες ιατρών (κτίριο Αβέρωφ ήταν το πρώτο ξενοδοχείο της Λευκάδος)….κοσμογονία πραγματική και όμως ήταν εκεί να διαμαρτυρηθούν ξανά με τα ίδια συνθήματα για το ΝΑΤΟ, το Ισραήλ, την μονιμοποίηση των επικουρικών παρά το Σύνταγμα κλπ.

Φυσικά μέσα μας περίμεναν οι εργαζόμενοι με λουλούδια, μας ευχαρίστησαν καθώς η πρόοδος δεν κρύβεται ούτε από τυφλούς, αλλά ό,τι και να κάνουμε εμείς, αυτοί ευχαριστημένοι δεν θα είναι ποτέ. Ευχαριστώ τον βουλευτή Λευκάδος κ. Θανάση Καββαδά για την αρίστη μας συνεργασία και την καλή του δουλειά».