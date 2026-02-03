Για το υπό έγκριση καθηκοντολόγιο των μαιών-μαιευτών μίλησε το πρωί της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Αναφορικά με δημοσιεύματα που υπάρχουν σχετικά με το θέμα, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Ως προς την ανησυχία που έχει δημιουργηθεί για το καθηκοντολόγιο των μαιών-μαιευτών, δηλώνω ότι τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει και κακώς δημιουργείται αυτή η ανησυχία».

«Το ζητούμενο προέκυψε από την πρόταση μιας επιτροπής του υπουργείου Υγείας, πρόταση που δεν έχω κάνει δεκτή», συμπλήρωσε.