Απαντήσεις στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης αναφορικά με το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» έδωσε σε συνέντευξή της στο TALK RADIO 9.89 η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, τονίζοντας ότι «κάθε απώλεια ανθρώπινης ζωής είναι τραγωδία».

Η υπουργός σημείωσε ότι προσπάθεια οποιασδήποτε κυβέρνησης είναι να μην υπάρχει ούτε ένα εργατικό δυστύχημα και αυτό επιδιώκεται μέσω της διαρκούς βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου, προκειμένου να υπάρχει συνεχής μείωση των εργατικών ατυχημάτων.

Όσον αφορά την Επιθεώρηση Εργασίας, η κ. Κεραμέως υπογράμμισε ότι πρόκειται για Ανεξάρτητη Αρχή, η οποία ελέγχει ζητήματα λειτουργίας και των εργασιακών σχέσεων, όπως είναι, για παράδειγμα, το ωράριο εργασίας, η χρήση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και η τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, ενώ εκδίδει και τα στατιστικά για τα εργατικά δυστυχήματα στη χώρα.

«Επειδή υπήρχε φοβερή εργαλειοποίηση, η Ανεξάρτητη Αρχή έβγαλε μία ανακοίνωση. Το να προβαίνει η αντιπολίτευση σε εργαλειοποίηση μίας τραγωδίας είναι πραγματικά θλιβερό. Βγήκε, λοιπόν, η Ανεξάρτητη Αρχή χθες και έδωσε όλα τα στοιχεία χρονιά-χρονιά για τα εργατικά δυστυχήματα. Δηλαδή, 46 το 2021, το 2022 επίσης 46, το 2023 ήταν 47, το 2024 ήταν 48, το 2025 ήταν 42 για την ώρα», είπε η υπουργός Εργασίας, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η χώρα μας είναι τρίτη στην κατάταξη της λίστας με τα λιγότερα δυστυχήματα αναλογικά με τον πληθυσμό.

Όπως δήλωσε η κ. Κεραμέως, «οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής έχουν αυξηθεί από το 2019 μέχρι σήμερα κατά 35% στην υγεία και στην ασφάλεια στην εργασία, ενώ στη συγκεκριμένη Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας της Ανεξάρτητης Αρχής υπηρετούν 57 υπάλληλοι. Ειδικά, στο εργοστάσιο της “Βιολάντα”, η Ανεξάρτητη Αρχή το 2025 έκανε τέσσερις ελέγχους σε ζητήματα υγείας και ασφάλειας».

Η υπουργός Εργασίας διευκρίνισε ότι η Αρχή ελέγχει καταγγελίες και διενεργεί και αυτεπάγγελτους ελέγχους, ενώ τα ζητήματα πυροπροστασίας είναι αρμοδιότητα της πυροσβεστικής.

Παράλληλα, τόνισε ότι ευθύνη της κεντρικής κυβέρνησης είναι να βελτιώνει συνεχώς το πλαίσιο, κάτι που έγινε πριν από δύο μήνες με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης το οποίο περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό διατάξεων για την ενίσχυση του πλαισίου υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Αναφερόμενη στο νομοσχέδιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων, η κ. Κεραμέως υπογράμμισε ότι είναι αποτέλεσμα συμφωνίας, για πρώτη φορά, με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους.

«Με τη συμφωνία αυτή γίνεται πιο πιθανόν να καλύπτεται ο εργαζόμενος από Συλλογική Σύμβαση και αυτό σημαίνει καλύτερους όρους εργασίας. Δηλαδή, εν δυνάμει υψηλότερο μισθό και αποδοχές και καλύτερες παροχές συνολικά. Γιατί οι Συλλογικές Συμβάσεις έχουν σημασία; Γιατί, αντί να διαπραγματεύεται ο εργαζόμενος με τον εργοδότη του σε ατομική βάση, δηλαδή συμφωνούν μία Σύμβαση Εργασίας οι δυο τους, διαπραγματεύεται μία ολόκληρη ομοσπονδία, που εκπροσωπεί 100, 200, 1.000, 100.000 εργαζόμενους και, από την άλλη, υπάρχει ή ένας εργοδότης ή μία ομοσπονδία εργοδοτών. Άρα, αυξάνει η διαπραγματευτική δύναμη. Όταν διαπραγματεύομαι για περισσότερους, αυξάνει η διαπραγματευτική δύναμη και έχεις τη δυνατότητα λοιπόν εκεί να συμφωνήσεις υψηλότερες παροχές από τις ελάχιστες προβλεπόμενες», αποσαφήνισε η υπουργός.

Σχετικά με την επικείμενη νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό από την 1η Απριλίου, η κ. Κεραμέως διευκρίνισε ότι το ύψος της αποτελεί προϊόν διαβούλευσης με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, η οποία θα καταλήξει σε ένα πόρισμα και, εν συνεχεία, η ίδια θα εισηγηθεί ενώπιον του υπουργικού συμβουλίου. «Στόχος της κυβέρνησης παραμένει τα 950 ευρώ το 2027», συμπλήρωσε.

Αναφορικά με το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», η υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι πρόκειται για σημαντικότατη βελτίωση στο Πληροφοριακό Σύστημα, το οποίο αφορά όλη την αγορά εργασίας στη χώρα μας. «13 χρόνια είμαστε στο “ΕΡΓΑΝΗ Ι”, περνάμε στο “ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ”, για να δώσουμε πολλές περισσότερες δυνατότητες, διαλειτουργικότητες, καταργούμε φυσικά έντυπα, καταργούμε δηλαδή γραφειοκρατία και δίνουμε περισσότερες δυνατότητες στα συστήματα διαχείρισης προσωπικού. Άρα, έχει σημαντικές βελτιώσεις», προσέθεσε η κ. Κεραμέως, η οποία τόνισε ωστόσο την ανάγκη εξοικείωσης με το νέο σύστημα. «Καλούμε όλους που ασχολούνται με το Π.Σ. “ΕΡΓΑΝΗ” να μπουν στην πιλοτική λειτουργία, γιατί στις 16 Φεβρουαρίου 2026 θα σταματήσει να λειτουργεί το “ΕΡΓΑΝΗ Ι” και θα περάσουμε στο βελτιωμένο “ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ”», κατέληξε.