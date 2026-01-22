«Η περιφέρεια είναι ένας τομέας στον οποίο δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση», υπογράμμισε απόψε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Star Κεντρικής Ελλάδας.

Όπως ανέφερε στη συνέχεια, «Προσπαθούμε να παραδώσουμε όσα το δυνατόν περισσότερα από αυτά που είναι στον προγραμματισμό μας μέχρι το τέλος της κυβερνητικής θητείας. Ταυτόχρονα έχει σημασία για μας η διαμόρφωση της επόμενης ημέρας. Γιατί το 2026 και το 2027 είναι οι δύο χρονιές όπου θα κριθεί ο ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός, και για αυτό πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι».

Επίσης, «προσπαθούμε να βάλουμε τις βάσεις για τον περιφερειακό και τον τοπικό σχεδιασμό, και το 2026 είναι χρονιά υλοποίησης αρκετών θεμάτων που αφορούν την περιφέρεια», είπε ακόμη.

Στο σημείο αυτό της συνέντευξης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ εξήγησε το διπλό ρόλο που παίζει η κυβέρνηση, είτε αίροντας εμπόδια όπως είναι η οδική απομόνωση είτε ενισχύοντας τα πλεονεκτήματα κάθε περιοχής. Υπάρχει, άλλωστε, τάση επιστροφής ή μετεγκατάστασης στην περιφέρεια, σημείωσε, και «εμείς θέλουμε να την ενισχύσουμε».

Ακολούθως, «τα τέσσερα βασικά είναι: διαμονή, εργασία, υγεία και παιδεία ειδικά αν έχεις οικογένεια». Για το δε πρώτο από τα οποία, προανήγγειλε ότι «τα κίνητρα στέγασης θα αφορούν και την ελληνική περιφέρεια», όχι μόνο τα αστικά κέντρα δηλαδή.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, ο Θ. Κοντογεώργης μίλησε για την υπό σύσταση πλατφόρμα, σκοπός της οποίας θα είναι η ενίσχυση της τάσης προς τα χωριά και η οποία θα παρέχει σειρά πληροφοριών για κάθε τόπο, όπως: στεγαστικά προγράμματα, προσφορά θέσεων εργασίας. Ακόμη, ποιες είναι οι δομές του Δήμου, αν υπάρχει σχολείο, νηπιαγωγείο, κοινωνικές υποδομές για τους ηλικιωμένους, καθώς και ποια είναι τα εν εξελίξει έργα. Στην πλατφόρμα θα υπάρχουν επίσης σχόλια από ένα δίκτυο ανθρώπων που μπορεί να έχουν κάνει νωρίτερα τη μετεγκατάσταση.

Επόμενο θέμα της συνέντευξης ήταν τα αγροτικά και μεταξύ άλλων ο Θ. Κοντογεώργης έθεσε την παράμετρο, τι θα καλλιεργούμε και πού, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις κλιματικές αλλαγές.

«Ήμουν στη συζήτηση και με τα δύο γκρουπ αγροτών, και κανείς δεν έφυγε χαμένος από αυτήν», επεσήμανε, παρά τις εντάσεις και διαφοροποιήσεις ειδικά με το δεύτερο γκρουπ, προσέθεσε. «Λύθηκαν παρεξηγήσεις, δόθηκαν εξηγήσεις, κι εμείς είδαμε κάποιες άλλες παραμέτρους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εν κατακλείδι, «σίγουρα δεν αντιμετωπίζουμε το αγροτικό ζήτημα με όρους νίκης ή ήττας. Εμείς είχαμε πάντοτε μια σταθερή σχέση με τον αγροτικό κόσμο, πρέπει να βρούμε τρόπους να βγαίνουμε όλοι ωφελημένοι».

Η συνέντευξη έκλεισε με τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και ΕΣΠΑ: «Είμαστε σε πολύ καλό σημείο σε σχέση με τις απορροφήσεις, και αυτά που πρέπει να κάνουμε για την κοινωνία και την οικονομία θα ολοκληρωθούν στον χρόνο τους».

Και ο Θ. Κοντογεώργης συμπλήρωσε: «Είναι στοίχημα για όλους μας τα δισεκατομμύρια που είναι να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες κοινωνικές δράσεις και υποδομές. Έτσι ο πολίτης θα βλέπει άμεσο αποτέλεσμα και θα καταλαβαίνει πού πηγαίνουν τα χρήματα αυτά». Υπογράμμισε δε, κλείνοντας, ότι «η χώρα μας είναι μέσα στις πέντε πρώτες χώρες και στο ΕΣΠΑ και στο Ταμείο Ανάκαμψης».