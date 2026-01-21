Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, τοποθετήθηκε σχετικά με το αγροτικό ζήτημα κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο ΕΡΤnews, τονίζοντας πως δεν υπάρχουν λογικές νίκης ή ήττας. Επανέλαβε ότι ήταν μια δύσκολη χρονιά και «η κυβέρνηση έχει κάνει πολλά για τον αγροτικό κόσμο».

Ειδικότερα, «μέσα από το διεκδικητικό πλαίσιο προχωρήσαμε κάποια βήματα μέχρι εκεί όπου μας επιτρεπόταν δημοσιονομικά και ενωσιακά, και όχι σε βάρος άλλων κοινωνικών ομάδων. Εμείς από την πρώτη στιγμή ήμασταν ανοιχτοί στο διάλογο», δήλωσε, θυμίζοντας αυτό που ο ίδιος έλεγε στην αρχή των κινητοποιήσεων. Ότι, δηλαδή, «όσο πιο γρήγορα προσέλθουν (οι αγρότες) στο τραπέζι, τόσο πιο γρήγορα θα βρούμε λύσεις». Και συνέχισε: «Αυτό τελικά αποδείχθηκε. Επικράτησε η λογική, τώρα έχουμε μπροστά μας συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα». Επέμεινε δε, ότι τις επόμενες ημέρες θα γίνουν συναντήσεις για την ευλογιά, ενώ υπάρχουν σκέψεις για τη μελισσοκομία, την πληρωμή της μηδικής κ.ά.

«Ο πρωθυπουργός συζήτησε με το δεύτερο γκρουπ των αγροτών επί 4,5 ώρες»

Και, σε επόμενο σημείο, επεσήμανε ότι ο πρωθυπουργός συζήτησε με το δεύτερο γκρουπ των αγροτών επί 4,5 ώρες, ενώ είχε προηγηθεί η τετράωρη συνάντηση με το πρώτο γκρουπ.

Ερχόμενος στην κυβερνητική πρωτοβουλία για σύσταση διακομματικής επιτροπής – που συζητείται σήμερα στη Βουλή – είπε πως είναι «μια σωστή πρωτοβουλία του πρωθυπουργού και απορώ βλέποντας κόμματα της αντιπολίτευσης να μη θέλουν ούτε αυτόν τον διάλογο».

Εξήγησε, μάλιστα, ότι η συγκεκριμένη επιτροπή δεν προτείνεται τυχαία, αλλά γίνεται εν όψει της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. «Η κυβέρνηση έχει ένα σχεδιασμό, αυτός θα εμπλουτισθεί σίγουρα, θα γίνει καλύτερος, αν συμμετέχουν όλοι στον διάλογο. Το να αρνούνται τα κόμματα να συζητήσουν για ένα τέτοιο εθνικό θέμα ή να θέλουν να το κάνουν με άλλους όρους ή κάπως… μπουρδουκλωμένα – διάβαζα ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων κομμάτων – μου προκαλεί εντύπωση», παρατήρησε ο Θ. Κοντογεώργης και διερωτήθηκε: «Πώς θα βοηθήσεις αν απέχεις;».

Όσον αφορά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες, Τρίτη, η κυβέρνηση για τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου για το 2025 και τον προγραμματισμό του 2026, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, που συμμετείχε στη συνέντευξη Τύπου, τόνισε για το δικό του σκέλος ανακοινώσεων: «Ισχυρή Ελλάδα σημαίνει ισχυρή περιφέρεια. Η χώρα μας έχει πλέον τον σχεδιασμό για όλο το κομμάτι που αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη για τα επόμενα χρόνια και αυτός υλοποιείται στοχευμένα σε κάθε περιοχή».

Για εκείνους, μάλιστα, που θέλουν να φύγουν από τις πόλεις και να μείνουν στην περιφέρεια, ο υφυπουργός ανέπτυξε την πρωτοποριακή ιδέα για τη δημιουργία πλατφόρμας που θα βγει τις επόμενες εβδομάδες και θα ενημερώνει τους πολίτες για κάθε τόπο: για παράδειγμα, τι δομές έχει ο εκεί δήμος, ποιες δομές παιδείας και υγείας υπάρχουν εκεί, ποιες θέσεις εργασίας προσφέρονται, τι λένε οι άνθρωποι που έχουν ήδη μετοικήσει εκεί, κ.ά.

Όμως, συμπλήρωσε, δεν είναι μόνο η πλατφόρμα, αλλά και τα κίνητρα που δίνει η κυβέρνηση, επί παραδείγματι το πρόγραμμα ανακαίνισης σπιτιών στις ορεινές και νησιωτικές περιοχές, που μπορεί να καλύπτει και πάνω από το 80% του κόστους ανακαίνισης κ.ο.κ.

«Έχουμε μια κυβέρνηση που κάνει τη δουλειά της»

Αλλάζοντας θέμα, ερωτηθείς για την τρέχουσα πολιτική συγκυρία, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ σημείωσε: «Έχουμε μια κυβέρνηση που κάνει τη δουλειά της. Εμείς παρουσιάσαμε τον προγραμματισμό για το 2026 και από αυτόν θα κριθούμε. Σταδιακά παρουσιάζουμε το πώς σχεδιάζουμε τη χώρα την επόμενη ημέρα».

Αναφορικά με τα υφιστάμενα κόμματα ή «αυτά που μένει να γεννηθούν», είπε τα εξής: «Η κ. Καρυστιανού έχει εκδηλώσει πρόθεση. Από το rebranding του κ. Τσίπρα έχει μείνει μόνο ο εξώστης και κάποια εσωτερικά κουτσομπολιά. Δεν έχουμε δει κάτι παραπάνω, όταν αυτά αποκρυσταλλωθούν και δούμε τι λένε για τα ζητήματα που αφορούν τους πολίτες, εκεί η κυβέρνηση θα τοποθετηθεί υπεύθυνα, με σοβαρότητα και με υπευθυνότητα που απαιτείται ειδικά σε αυτή τη συγκυρία. Εμάς μας ενδιαφέρει – και αυτό επιδιώκουμε – να υπάρχει ένας, όσο το δυνατόν, πολιτισμένος πολιτικός διάλογος γιατί έτσι βοηθάμε τους πολίτες να καταλάβουν ότι έχουμε ένα πολιτικό σύστημα, το οποίο, παρά τις διαφωνίες, μπορεί στα δύσκολα να είναι εδώ και να συζητά».

Και συνέχισε: «Αν πάμε – εμείς δεν θα το επιτρέψουμε ούτε θα προσχωρήσουμε σε αυτό – σε ένα κλίμα τοξικότητας, αυτό δεν είναι εθνικά ωφέλιμο».

«Οι δηλώσεις της κ. Καρυστιανού σήκωσαν συζήτηση και υπήρξε και απάντηση»

Κληθείς να σχολιάσει την άποψη που διατύπωσε η Μαρία Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, απάντησε: «Οι δηλώσεις της κ. Καρυστιανού σήκωσαν συζήτηση και υπήρξε και απάντηση. Προφανώς το τι θα κάνει μια γυναίκα με το σώμα της και τον εαυτό της, δεν τίθεται προς συζήτηση και ούτε θα τεθεί, αυτές είναι συλλογικές διεκδικήσεις και κατακτήσεις, κοινωνικές και νομικές. Έχουν κατοχυρωθεί αυτά τα πράγματα, επομένως δεν υπάρχει θέμα συζήτησης», ξεκαθάρισε.

Η συνέντευξη έκλεισε, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, με τις πυκνές διεθνείς εξελίξεις: «Είναι λογικό να υπάρχει εγρήγορση και ανησυχία. Ό,τι ήταν δεδομένο μέχρι σήμερα, και στις ευρωατλαντικές σχέσεις, δυστυχώς δεν είναι. Τώρα που μιλάμε δεν είναι. Έχει διαμορφωθεί μια εξαιρετικά ευαίσθητη και δύσκολη κατάσταση», ήταν το εισαγωγικό σχόλιο του Θ. Κοντογεώργη, που προσέθεσε για τον ρόλο της Ελλάδας ειδικότερα:

«Η χώρα μας είναι από τα παλαιότερα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ – και αυτή τη στιγμή είναι και μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας (του ΟΗΕ). Θα προσπαθήσουμε να λειτουργήσουμε ενοποιητικά».

Συμπερασματικά, «δεν πρέπει να φτάσουμε στη διάρρηξη των σχέσεων. Δεν χρειάζεται να έχουμε παγκόσμιους οικονομικούς πολέμους που θα είναι εις βάρος των λαών. Χρειάζεται σύνεση».

Ενώ για το «Συμβούλιο Ειρήνης» που προχωρά ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, είπε πως «προφανώς υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις για νομικά και πολιτικά ζητήματα. Πρέπει να δούμε το εύρος, την αποστολή, τι ακριβώς θα κάνει». Αυτά θα γίνουν, συμπλήρωσε, «σε απόλυτο συντονισμό και συνεννόηση με την ευρωπαϊκή οικογένεια», παραπέμποντας στη συζήτηση που θα γίνει αύριο, Πέμπτη, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στις Βρυξέλλες.

Ειδικώς για το θέμα της Γροιλανδίας, υπογράμμισε αξίες όπως «ο σεβασμός στην εδαφική ακεραιότητα και ανεξαρτησία, και στις αρχές του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ», συστήνοντας αυτοσυγκράτηση σε όλες τις πλευρές και «κυρίως εκείνη που θέτει τα περισσότερα ζητήματα».

Ζήτησε, εν κατακλείδι, «να σκεφτούμε το συμφέρον της ανθρωπότητας. Οι ευρωατλαντικές σχέσεις είναι σημαντικές, είναι και για τη χώρα μας σημαντικές, αλλά και για την παγκόσμια κοινότητα. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια όλοι μας ώστε αυτές να μην διαρραγούν», κατέληξε.