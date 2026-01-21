Σύγκλιση της Μαρίας Καρυστιανού με τις θέσεις της «Νίκης» στο ζήτημα των αμβλώσεων υποστήριξε ότι διαπιστώνει ο πρόεδρος του κόμματος, Δημήτρης Νατσιός, μιλώντας στο OPEN.

«Χαιρόμαστε που η κυρία Καρυστιανού έρχεται στις θέσεις μας για τις αμβλώσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η «Νίκη» διατηρεί αμετακίνητη στάση στο συγκεκριμένο θέμα. «Δεν ταρακουνιόμαστε στον πρώτο πυροβολισμό. Είμαστε σταθεροί και λέμε ότι πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στη ζωή», πρόσθεσε.

Ο Δημήτρης Νατσιός εμφανίστηκε, παράλληλα, επικριτικός απέναντι στις επιθέσεις που –όπως ανέφερε– δέχεται η Μαρία Καρυστιανού, λέγοντας ότι την σέβεται και ότι βρίσκεται στο στόχαστρο «κανιβαλισμού». «Αυτό δείχνει επιπολαιότητα. Χθες το βράδυ την εκθείαζες και σήμερα είναι τέρας;», ανέφερε, σχολιάζοντας τη μεταβολή της δημόσιας στάσης απέναντί της.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για το ενδεχόμενο πολιτικής συμπόρευσης ή συνεργασίας, ο πρόεδρος της «Νίκης» ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του θα κινηθεί αυτόνομα. Παρέπεμψε, ωστόσο, στις επίσημες ανακοινώσεις του υπό διαμόρφωση φορέα της Μαρίας Καρυστιανού.

«Όταν παρουσιάσει το κόμμα, τις θέσεις και τα πρόσωπα που την πλαισιώνουν, τότε θα κρίνουμε», δήλωσε, σημειώνοντας ότι σε εκείνο το στάδιο θα αξιολογηθούν συνολικά τυχόν σημεία σύγκλισης ή διαφωνίας.