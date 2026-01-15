Τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί το ραντεβού των αγροτών με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, υπάρχει μια επί της αρχής συμφωνία για συνάντηση τη Δευτέρα στη μια το μεσημέρι υπό τον όρο όλοι οι δρόμοι να μείνουν ανοικτοί.

«Ενημερωνόμαστε ότι ανοίγουν σταδιακά όλα τα σημεία και αυτό πρέπει να γίνει σε όλη του την έκταση. Πρώτα ο Θεός θα γίνει και αυτή η συνάντηση, σε συνέχεια της προηγούμενης συνάντησης, η οποία όπως απεδείχθη, μετά από πάρα πολλές ώρες, εποικοδομητικής συζήτησης, μόνο θετικά αποτελέσματα είχε για τον πρωτογενή τομέα», επισήμανε ο κ. Μαρινάκης.

«Επίσης, να μη συμμετέχουν στη συνάντηση πρόσωπα που ελέγχονται από τη Δικαιοσύνη με παραβατικές συμπεριφορές και ένας αριθμός ατόμων που να μπορούν να κάνουν τη συνάντηση αυτή η λειτουργική και αποτελεσματική», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ερωτηθείς τι να περιμένουν οι αγρότες είπε: «Να ακούσουμε αυτά που έχουν να πουν. Ήταν χρήσιμες οι επισημάνσεις των εκπροσώπων στην πρώτη συνάντηση για τοπικά θέματα. Επίσης η εξειδίκευση από την δική μας πλευρά όλων όσων έχουν ανακοινωθεί. Άλλα μέτρα δεν υπάρχουν. Έγιναν τεχνικές βελτιώσεις σημαντικές και χωρίς δημοσιονομικό κόστος αλλά εφόσον υπάρξουν παρατηρήσεις χωρίς δημοσιονομικό κόστος μπορεί να γίνουν δεκτές».

Έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο καθόδου στην Αθήνα με τρακτέρ

Οι αγρότες που συμμετέχουν στο συντονιστικό μπλοκ των Πράσινων Φαναριών έχουν ήδη πραγματοποιήσει ραντεβού με τον πρωθυπουργό και με κυβερνητικό κλιμάκιο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το ενδεχόμενο καθόδου στην Αθήνα πλέον έχει αποκλειστεί.