Σε κρίσιμη φάση βρίσκονται οι διεργασίες των αγροτών, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη στον δέκατο όροφο του ξενοδοχείου «Τιτάνια» η συνέλευσή τους, ενόψει της συνάντησης που έχουν προγραμματίσει με τον πρωθυπουργό, Κυριάκος Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου στις 15:00.

Εκπρόσωποι αγροτών συντονίζουν τις κινήσεις τους και οριστικοποιούν τη λίστα των αιτημάτων λίγο πριν την κρίσιμη συνάντηση.

Το «παρών» δίνει και ο Γιώργος Παλιούρας, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας, ο οποίος προχώρησε σε διευκρινίσεις σχετικά με την εκπροσώπηση, ενώ περιέγραψε την ατμόσφαιρα που επικρατεί στη σύσκεψη.

«Παραβρίσκομαι σήμερα στη σύσκεψη των αγροτών και στη συνέχεια στο ραντεβού που θα γίνει με τον πρωθυπουργό, σαν πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας και όχι σαν Μπράλου. Αυτό πρέπει να διευκρινιστεί παντού», τόνισε ο ίδιος χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για το κλίμα μεταξύ των αγροτών, ο Γιώργος Παλιούρας σημείωσε: «Το κλίμα είναι ενωτικό. Προσπαθούμε να βρούμε τις λύσεις στα προβλήματά μας, να δώσουμε τις προτάσεις μας. Από εκεί και πέρα βλέπουμε μετά τη συνάντηση».