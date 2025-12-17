Για μια ακόμη φορά επικράτησε ένταση στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σήμερα εξετάζεται από το πρωί ως μάρτυρας ο υφυπουργός Παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, με την προεδρεύουσα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Συρεγγέλα, να διακόπτει τις εργασίες μέχρι να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Αιτία της έντασης που καταγράφηκε στην Επιτροπή αποτέλεσε η αναφορά του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Κώστα Μπούμπα ότι το Μέγαρο Μαξίμου «άκουγε τηλέφωνα», ενώ στη συζήτηση ενεπλάκη και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ο διάλογος που ακολούθησε είχε ως εξής:

Μπούμπας: Ακούγατε τηλέφωνα, είναι φως φανάρι!

Μυλωνάκης: Μετρήστε τα λόγια σας. Μετρήστε τα λόγια σας. Είναι αξιόποινο. Ποιος άκουγε τηλέφωνα;

Κωνσταντοπούλου: Απειλείτε; Απειλείτε; Κάντε μήνυση.

Συρεγγέλα: Κύριε Μπούμπα εσείς έχετε το λόγο. Συνεχίστε.

Κωνσταντοπούλου: Σας έχουμε κάνει πρόταση μομφής κα Συρεγγέλα.

Συρεγγέλα: Κυρία Κωνσταντοπούλου έχετε εμμονή μαζί μου, μην μιλάτε πάλι πάνω στους άλλους.

Κωνσταντοπούλου: Έχετε σύγκρουση συμφερόντων και παίζετε βρώμικο ρόλο.

Συρεγγέλα: Είστε συκοφάντης. Διακόπτουμε για 10 λεπτά μέχρι να ηρεμήσει λίγο η κα Κωνσταντοπούλου.