Μήνυμα στους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα και δηλώνουν αποφασισμένοι να μείνουν εκεί έστειλε από την Οξφόρδη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας ότι αυτό που βιώνουν είναι μια επώδυνη μετάβαση, αλλά μέσα από αυτή εξαλείφεται η διαφθορά από το σύστημα των επιδοτήσεων και οι πραγματικοί αγρότες θα λάβουν περισσότερα χρήματα.

Την ίδια ώρα, στο εσωτερικό, οι κινητοποιήσεις κλιμακώνονται, αλλά αυτό που διαμηνύεται από την κυβέρνηση είναι πως αντιλαμβάνονται το δικαίωμα της διαμαρτυρίας και της διεκδίκησης περισσότερων αιτημάτων, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουν να εμποδιστεί η κυκλοφορία και η ελεύθερη διέλευση των πολιτών. «Δεν θα ταλαιπωρηθούν οι πολλοί, επειδή κάποιοι θέλουν να κάνουν κινητοποιήσεις», λένε χαρακτηριστικά.

Το υπογράμμισε σε κάθε τόνο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας ότι η αστυνομία οφείλει να κάνει τη δουλειά της και θα την κάνει προκειμένου οι δρόμοι να είναι ανοιχτοί.

Καλούν τους αγρότες σε διάλογο, λέγοντας ότι η πόρτα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι πάντα ανοιχτή.

Τα δεδομένα όσον αφορά στις πληρωμές είναι τα εξής:

Έως τις 31 Δεκεμβρίου θα έχουν καταβληθεί συνολικά περισσότερα λεφτά στους αγρότες από τον πρώτο και δεύτερο πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής σε σύγκριση με πέρυσι. Και στο τέλος, όλοι θα αντιληφθούν ότι δημιουργείται ένα σύστημα αξιόπιστο, δικαιότερο και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ροή των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ήδη ξεκινήσει και ομαλοποιείται, κάτι που δεν ήταν καθόλου εύκολο καθώς υπήρχαν δύο επιστολές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον κίνδυνο της διακοπής της ροής των ευρωπαϊκών πόρων, κάτι που αποτράπηκε λόγω του αγώνα δρόμου που έγινε.

Και διαβεβαιώνουν ότι όσα χρήματα δικαιούνται οι νόμιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, θα τα λάβουν στο ακέραιο και έτσι θα υπάρξει μεγάλη ανακούφιση γενικότερα σε όλο τον κόσμο του πρωτογενούς τομέα.

Υπενθυμίζουν μάλιστα ότι η κυβέρνηση της ΝΔ έχει μειώσει φόρους όσο καμία άλλη για τους αγρότες, όπως: τον ΦΠΑ στα λιπάσματα, στα αγροτικά μηχανήματα και στις ζωοτροφές. Επίσης, έχει δώσει μία λύση μόνιμη για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο αλλά και για φθηνό αγροτικό ρεύμα σε βάθος 10ετίας.

Πάντως, παρά την ένταση που επικρατεί και την προσπάθεια της αντιπολίτευσης να εκμεταλλευθεί πολιτικά και αυτή την υπόθεση, κυβερνητικά στελέχη έλεγαν ότι δεν πρόκειται να μείνει κανένας δικαιούχος αγρότης χωρίς χρήματα έως τις γιορτές. Και βρίσκονται σε ανοικτή γραμμή με τους γαλάζιους βουλευτές, κυρίως της περιφέρειας, που είναι αποδέκτες των παραπόνων του αγροτικού κόσμου και μεταφέρουν το κλίμα και τις διαθέσεις που υπάρχουν στον πρωτογενή τομέα.