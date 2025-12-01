«Δεν μπορεί να κλείνει κανένας δρόμος, όποιο και αν είναι το αίτημα», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις κινητοποιήσεις των αγροτών.

«Είμαστε η κυβέρνηση που έχει ανταποκριθεί στα περισσότερα αιτήματα των αγροτών. Φέτος με καθυστέρηση μεν θα δώσουμε περισσότερα χρήματα από ποτέ. Στο τέλος του χρόνου θα δώσει περισσότερα σε αυτούς που αξίζουν περισσότερα. Έχουμε μειώσει φόρους και έχουμε δώσει μόνιμη λύση για τον ΕΦΚ στο πετρέλαιο. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη και το δικαίωμα της διαμαρτυρίας και της διεκδίκησης.

Δεν θα επιτρέψουμε να εμποδιστεί η κυκλοφορία και η διέλευση και να ταλαιπωρηθούν οι πολλοί. Οι δρόμοι θα είναι ανοικτοί και η ΕΛΑΣ θα κάνει την δουλειά της γιατί οι δρόμοι ανήκουν σε όλους. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για ταχύτερες πληρωμές αλλά η κυβέρνηση θα βάλει πάνω και απ’ όλα την εφαρμογή του νόμου. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση οι αρχές να επιβάλλουν το νόμο και οι δρόμοι να μείνουν ανοικτοί, τόνισε, σε δηλώσεις του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Για την δήλωση Πλεύρη ότι οι αγρότες προκάλεσαν χθες στα επεισόδια, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι:

«Είδαμε κάποιες εικόνες που δεν περιποιούν τιμή. Δε γίνεται κάποιος να επιτίθεται είτε σε αγρότη είτε σε αστυνομικό. Δε γίνεται να ταρακουνάς περιπολικά δεν είναι εχθροί. Είναι εκεί για την τήρηση της τάξης. Αν δεχθούν επίθεση είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν το νόμο. Δεν υπάρχει σοβαρός άνθρωπος που να θέλει το χάος».