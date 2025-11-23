Το εκλογικό του δικαίωμα για τις εσωκομματικές διαδικασίες της Νέας Δημοκρατίας άσκησε το απόγευμα ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος, Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με τον γιο του Κωνσταντίνο.

​Ο κ. Μητσοτάκης μετέβη στο Πνευματικό Κέντρο των Κάτω Πετραλώνων λίγα λεπτά μετά τις 18:00.

Κατά την άφιξή του στο εκλογικό κέντρο, ο πρωθυπουργός έτυχε θερμής υποδοχής από μέλη και φίλους του κόμματος που βρίσκονταν στο σημείο για την εκλογική διαδικασία.

«Γέμισαν οι κάλπες» ήταν το πρώτο σχόλιο του κ. Μητσοτάκη όταν έφτασε στη γραμματεία, ενώ και σε δήλωσή του αργότερα εξέφρασε την ικανοποίησή του για τους 122.000 πολίτες που συμμετείχαν στη διαδικασία, πολλοί εξ αυτών για πρώτη φορά, όπως είπε.

Αμέσως μετά είπε:

«Η Νέα Δημοκρατία αντλεί δύναμη από τα μέλη της της είμαστε η μεγάλη δημοκρατική παράταξη αυτού του τόπου η μόνη παράταξη που εγγυάται την σταθερότητα την ασφάλεια και την προκοπή των Ελλήνων».

Και συνέχισε: «Η παράταξη η οποία στηρίζει την μεγάλη μεσαία τάξη η παράταξη κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας με μέτρα στήριξης κάποια τα οποία θα αρχίσουν υλοποιούνται από αύριο όταν οι χαμηλοσυνταξιούχοι και θα δουν τα 250€ της μόνιμης στήριξης να πιστώνονται στους λογαριασμούς τους. Είναι μόλις το πρώτο από τα πολλά μέτρα στήριξης τα οποία ελληνική κοινωνία θα δει θα τα εισπράξει και τα οποία θα υλοποιηθούν στους επόμενους μήνες».