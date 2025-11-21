Τρεις νέες δημοσκοπήσεις είδαν χθες, Πέμπτη 20/11 το φως της δημοσιότητας με την κυβέρνηση να παραμένει σταθερά σε μεγάλη απόσταση από την αξιωματική αντιπολίτευση και να μετράει ήδη κέρδη από τις συμφωνίες του Ζαππείου.

Στο Μέγαρο Μαξίμου αποτιμώντας τον αντίκτυπο των κινήσεων στα ενεργειακά διαπιστώνουν ότι οι πόντοι που κέρδισε, ειδικά από τις ενεργειακές συμφωνίες, δεν είναι αμελητέοι και θεωρούν ότι όταν οι πολίτες δουν το αποτύπωμα και των μέτρων που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ από τον πρωθυπουργό θα αυξήσουν το ποσοστό που θα οδηγήσει στις κάλπες στην αυτοδυναμία.

Πληγή παραμένει ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Ωστόσο, δεν παραγνωρίζουν ότι η μάχη με την ακρίβεια δεν έχει κερδηθεί καθώς παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα των Ελλήνων όπως καταγράφηκε για ακόμα μια φορά. Πληγή παραμένει και ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Και εδώ πρέπει να διανυθεί πολύς δρόμος ακόμα.

Παράλληλα, μελετούν και την στάση των ψηφοφόρων απέναντι στα υπό σύσταση νέα κόμματα τα οποία μετρούν οι εταιρείες αλλά και την δύναμη των πολιτικών τους αντιπάλων αλλά και την λεγόμενη «γκρίζα ζώνη» αυτή των αναποφάσιστων.

Η εκτίμηση ψήφου

Στην έρευνα της MRB για το OPEΝ, η ΝΔ προηγείται με διαφορά 15,6 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ.

Πιο αναλυτικά:

Νέα Δημοκρατία: 29,1%

29,1% ΠΑΣΟΚ: 13,5%

13,5% Ελληνική Λύση: 10,7%

10,7% Πλεύση Ελευθερίας: 9,2%

9,2% ΚΚΕ : 8,7%

: 8,7% Φωνή Λογικής : 5,9%

: 5,9% ΣΥΡΙΖΑ : 4,8%

: 4,8% Νίκη : 3%

: 3% ΜέΡΑ 25 : 2,6%

: 2,6% Κίνημα Δημοκρατίας: 2,4%

2,4% Νέα Αριστερά: 2%

Στην έρευνα της Metron Analysis για το Mega η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με ποσοστό 29,3%.

Πιο αναλυτικά:

Νέα Δημοκρατία: 29,3%

29,3% ΠΑΣΟΚ : 13,5%

: 13,5% Ελληνική Λύση : 10%

: 10% Πλεύση Ελευθερίας : 9,8%

: 9,8% ΚΚΕ : 7,5%

: 7,5% ΣΥΡΙΖΑ : 6,1%

: 6,1% Φωνή Λογικής : 4,4%

: 4,4% ΜέΡΑ 25 : 3,7%

: 3,7% Κίνημα Δημοκρατίας : 2,7%

: 2,7% Νέα Αριστερά : 2,2%

: 2,2% Νίκη : 1,9%

: 1,9% Σπαρτιάτες: 0,7%

Και στη δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ, τα κόμματα λαμβάνουν τα εξής ποσοστά:

Νέα Δημοκρατία : 30%

: 30% ΠΑΣΟΚ : 14%

: 14% Ελληνική Λύση: 10%

10% ΚΚΕ : 8,5%

: 8,5% Πλεύση Ελευθερίας: 8,5%

8,5% ΣΥΡΙΖΑ : 6,5%

: 6,5% Φωνή Λογικής : 4%

: 4% ΜέΡΑ25: 4%

4% Κίνημα Δημοκρατίας : 2,5%

: 2,5% Νίκη : 2,5%

: 2,5% Νέα Αριστερά: 2,5%

Σε όλες τις έρευνες ο Κυριάκος Μητσοτάκης παίζει χωρίς αντίπαλο στην καταλληλόλητα για πρωθυπουργός.

Όσον αφορά στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα το 62% των πολιτών έχει αρνητική γνώμη στην έρευνα της Metron Analysis, ενώ ως προς την πιθανότητα να υπάρξει ένα κόμμα υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά, το 5% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει και ένα 11% ότι είναι αρκετά πιθανό, ενώ το 64% ότι είναι απίθανο.

Ψήφος εμπιστοσύνης στις συμφωνίες για την ενέργεια

Ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο είχαν για τους πολίτες οι συμφωνίες για την ενέργεια. Στην έρευνα της Metron το 45,9% είδε θετικά τη συμφωνία με την Ουκρανία για τροφοδότησή της με φυσικό αέριο μέσω της Αλεξανδρούπολης. Επίσης, σχεδόν ένας στους δύο (49,3%) δηλώνει θετικά συναισθήματα για τις συνολικές ενεργειακές συμφωνίες με τις ΗΠΑ, ενώ αρνητικά τις βλέπει το 34,6%.

Και στην έρευνα της Pulse, σε όλες τις ηλικιακές ομάδες υπάρχει αποδοχή άνω του 50% για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης στον τομέα της ενέργειας ώστε να καταστεί η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος.

Στο σύνολο φτάνει το 59% ενώ μόνον στην κατηγορία εκείνων που αυτοχαρακτηρίζονται «αριστεροί» η αποδοχή είναι μειοψηφική, στο 31%.