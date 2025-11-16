Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια. Είναι τόσο απλό» επεσήμανε σε ανάρτησή της η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μετά τη συμφωνία Αθήνας – Κιέβου που υπεγράφη με την επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Αυτό το επίτευγμα βασίζεται σε πρόσφατες συμφωνίες που θα φέρουν αμερικανικό φυσικό αέριο στους Ευρωπαίους εταίρους μας» επισημαίνει η εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας στην Ελλάδα.

Η ανάρτηση της πρέσβειρας των ΗΠΑ:

«Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια. Είναι τόσο απλό. Είχα την τιμή να παρακολουθήσω σήμερα στην Αθήνα την ιστορική υπογραφή επιστολής προθέσεων μεταξύ της ATLANTIC-SEE LNG TRADE, μιας κοινοπραξίας μεταξύ της ελληνικής εταιρείας παροχής ενέργειας ΔΕΠΑ και της Aktor, και της ουκρανικής NAFTOGAZ. Αυτό το επίτευγμα βασίζεται σε πρόσφατες συμφωνίες που θα φέρουν αμερικανικό φυσικό αέριο στους Ευρωπαίους εταίρους μας, δημιουργώντας τις απαραίτητες εναλλακτικές λύσεις έναντι της ρωσικής ενέργειας».